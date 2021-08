Flash Gordon: il reboot di Taika Waititi verrà realizzato come un film live-action anziché animato

Il produttore John Davis ha recentemente rivelato che il reboot cinematografico di Flash Gordon sviluppato da Taika Waititi sarà ora un film live-action anziché animato.

Un reboot di Flash Gordon è in lavorazione da anni con diversi registi come Matthew Vaughn che hanno provato ad avviare il progetto. Taika Waititi è l’ultimo dei registi che sono stati segnalato come parte del progetto, ma lo sceneggiatore-regista è anche impegnato con Thor: Love and Thunder, Star Wars e Willy Wonka di Netflix.

Il produttore di Flash Gordon, John Davis, ha condiviso un recente aggiornamento sui progressi di Taika Waititi e afferma che il film non sarà più animato, come precedentemente lasciato intendere.

“Taika lo sta scrivendo. È stato un film che ha avuto un’enorme influenza sulla sua crescita. È uno dei suoi film preferiti. Inizialmente mi ha detto: ‘Facciamolo animato’. Ho detto: ‘Va bene’. Poi ci siamo messi al lavoro e abbiamo iniziato a svilupparlo e lui ha detto: “No, facciamolo live-action’. Ho detto: ‘Ancora meglio’.”

Flash Gordon è basato sul fumetto degli anni ’30 originariamente disegnato da Alex Raymond, che ha creato il personaggio per competere con Buck Rogers. Il fumetto segue le avventure di Flash Gordon, un affascinante giocatore di polo e laureato a Yale, e dei suoi compagni Dale Arden e il dottor Hans Zarkov, che viaggiano sul pianeta Mongo dove entrano in conflitto con il suo malvagio sovrano, Ming lo Spietato.

La proprietà è stata trasformata in un film space opera nel 1980 con Sam J. Jones come protagonista e Max von Sydow come imperatore Ming. C’è stata anche una serie TV di Flash Gordon andata in onda su Sci-Fi Channel nel 2007.

