For All Mankind 2: ecco il teaser trailer della seconda stagione della serie Apple TV+

Apple TV + ha rilasciato il primo trailer teaser della seconda stagione del suo story dramma ambientato in un universo alternativo sull’esplorazione spaziale, For All Mankind.

La serie è stata creata da Ronald D. Moore (Outlander, Battlestar Galactica), Matt Wolpert e Ben Nedivi. La storia è raccontata attraverso le vite degli astronauti, degli ingegneri e delle loro famiglie della NASA. Presenta un mondo in cui la NASA e il programma spaziale sono rimasti una priorità e un punto focale delle nostre speranze e sogni.

La prima stagione è ambientata principalmente nei primi anni ’70 e termina con un salto nel tempo al 1983, e come vedrete, nella stagione 2 ci sarà un altro salto nel tempo. In realtà, anticipa un nuovo stallo della Guerra Fredda sulla Luna dove sono state installate basi lunari. Esatto, gli americani e l’URSS andranno in guerra sulla luna con le pistole e tutto il resto.

Potete guardare il trailer qui sotto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...