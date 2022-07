For All Mankind 4: Apple TV+ annuncia il rinnovo della serie per una quarta stagione

For All Mankind, la popolare serie drammatica spaziale di storia alternativa di Apple TV+, è stata rinnovata per una quarta stagione, come è stato stato rivelato al Comic-Con. La notizia arriva poco più di un mese dopo la premiere della terza stagione.

“Dal 1969, For All Mankind ha viaggiato dalla Terra alla Luna fino a Marte. L’avventura continuerà su Apple TV+”, ha scritto l’account Twitter dello streamer.

In un grande passo avanti per la serie, For All Mankind ha anche rovesciato la sua superato in streaming Ted Lasso come lo spettacolo più richiesto di Apple TV+. Creato in collaborazione da Ronald D. Moore di Outlander, Ben Nedivi e Matt Wolpert, For All Mankind immagina un mondo in cui la corsa allo spazio globale non è mai finita e i sovietici hanno piazzato la bandiera sulla Luna prima degli statunitensi. La stagione 3 è andata avanti nel tempo fino all’inizio degli anni ’90, con la NASA, l’URSS e un nuovo partecipante inaspettato nel settore privato che hanno messo gli occhi sull’invio di astronauti su Marte.

Sebbene la stagione 3 si concluderà il 12 agosto e non sono stati ancora rivelati dettagli su ciò che c’è in serbo per lo show, ogni stagione finora è stata ambientata in un periodo di tempo diverso, a partire dalla trama della prima stagione degli anni ’70. È possibile che la stagione 4 possa svolgersi dopo gli anni ’90.

“Questa promessa del futuro nella fantascienza è solitamente superata”, ha detto Nedivi in ​​una recente intervista a TheWrap. “E penso che nel nostro spettacolo, poiché abbiamo l’opportunità di mostrare effettivamente il cambiamento mentre accade, siamo in grado, per quanto possibile, di dare forma credibile a quel cambiamento.”

La serie è interpretata da Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Michael Dorman, Shantel VanSanten e Jodi Balfour. Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña e Edi Gathegi completano l’ensemble. Tutti tranne Dorman erano presenti all’annuncio del panel.

I produttori esecutivi sono Moore, Nedivi, Wolpert e Maril Davis, David Weddle, Bradley Thompson e Nichole Beattie. Sony Pictures Television produce la serie, che è diretta da Nedivi e Wolpert.

Mi piace: Mi piace Caricamento...