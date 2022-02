Foundation 2: Apple Tv annuncia i nuovi membri del cast della serie

Apple TV+ ha rilasciato la prima immagine della seconda stagione di Foundation, il suo epico adattamento fantascientifico delle storie di Isaac Asimov.

Sebbene l’immagine non riveli molto sulla trama della seconda stagione, lo streamer ha anche annunciato i nuovi membri del cast aggiunti per la prossima stagione. E fortunatamente, i nuovi membri del cast sono stati rivelati con abbastanza dettagli da far indovinare ai fan dove il creatore e showrunner David S. Goyer sta portando la storia.

La seconda stagione aggiungerà Isabella Laughland nei panni di Constant, un amabile e affettuoso sacerdote il cui compito è evangelizzare per la Chiesa dello Spirito Galattico attraverso l’Outer Reach. Un’altra nuova figura religiosa è il Poly Verisof di Kulvinder Ghir, un Sommo sacerdote della Chiesa dello Spirito Galattico il cui cinismo e problemi di alcolismo sono in conflitto con la sua intelligenza. Sandra Yi Sencindiver si è unita al cast nel ruolo di Enjoiner Rue, la bella e politicamente abile consigliere della regina Sareth di Cloud Dominion, interpretata da Ella-Rae Smith.

Dimitri Leonidas interpreterà il ruolo di Hober Mallow, un maestro commerciante con una personalità sarcastica e una morale discutibile. Quanto a Bel Roise di Ben Daniels, sarà l’ultimo grande generale della Flotta Superliminale e aspirante conquistatore della Fondazione. Holt McCallany interpreterà il Guardiano Jaegger Fount, l’attuale Guardiano di Terminus, Mikael Persbrandt interpreterà il Signore della Guerra di Kalgan, un uomo dotato di potenti capacità psichiche e alimentato dall’odio nella sua ricerca di conquista della galassia. La serie ha anche aggiunto Rachel House nei panni di Tellem Bond, il leader dei Mentallic, e Nimrat Kaur come Yanna Seldon, un ruolo misterioso che non ha una descrizione.

Foundation vede anche Lee Pace come Brother Day, Lou Llobell come Gaal Dornick, Leah Harvey come Salvor Hardin, Laura Birn come Demerzel, Terrence Mann come Brother Duck, Cassian Bilton come Brother Dawn e Alfred Enoch come Raych.

David S. Goyer è il produttore esecutivo di Foundation, oltre a fungere da showrunner. In precedenza, Goyer ha scritto per spettacoli come FlashForward, Constantine e Da Vinci’s Demons.

Foundation ha debuttato su Apple TV+ il 24 settembre con i primi due episodi dello show. I nuovi episodi sono stati rilasciati ogni venerdì successivo.

