Foundation 2: ecco il trailer della seconda stagione dello show Apple

Foundation, l’adattamento di Apple TV+ degli epici romanzi di fantascienza di Isaac Asimov, è uno degli adattamenti liberi più belli degli ultimi anni.

Lo spettacolo segue un gruppo di scienziati che sfida un impero galattico per prevenire la distruzione dell’umanità preservando tutta la conoscenza umana mentre esplorano il lento decadimento dell’impero.

La critica ha elogiato la serie per il modo in cui lo show è riuscito a remixare la storia ideata da Asimov e a tradurla per il piccolo schermo, definendola “più accessibile, più vibrante, più guidata dall’azione, più sexy e sì, più divertente nel senso tradizionale della parola”. Questo è uno spettacolo che guarda al nostro futuro condannato, e in qualche modo riesce a dare un tocco di speranza, uno spettacolo in cui la scienza è l’unica cosa che può salvarci tutti.

Più di un anno dopo l’uscita della prima stagione, possiamo finalmente dare un’occhiata ad una prima anticipazione della seconda stagione di Foundation.

Qui sotto potete vedere il trailer:

