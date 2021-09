Foundation: Apple TV+ ha rilasciato un nuovo promo in cui David S. Goyer esplora la serie

Apple TV+ ha rilasciato un nuovo video promozionale in anteprima per l’attesissimo adattamento del classico di fantascienza, Foundation, di Isaac Asimov. Molte persone sono entusiaste di questo spettacolo e sembra che lo showrunner e produttore esecutivo David S. Goyer abbia effettivamente realizzato un adattamento che piacerà ai fan.

Il nuovo promo presenta nuovi filmati insieme a Goyer e ai membri del cast che parlano della serie e offrono alcune informazioni sulla storia che racconta. C’è un sacco di roba in questo promo, ed è sicuro che renderà le persone ancora più entusiaste di guardare la serie.

Potete vederlo qui sotto:

Nello spettacolo: “Quando il rivoluzionario Dr. Hari Seldon predice l’imminente caduta dell’Impero, lui e una banda di fedeli seguaci si avventurano ai confini della galassia per stabilire la Fondazione nel tentativo di ricostruire e preservare il futuro della civiltà. Infuriati per le affermazioni di Hari, i Cleons al potere, una lunga stirpe di cloni imperatori, temono che la loro presa sulla galassia si stia indebolendo poiché sono costretti a fare i conti con la potenziale realtà di perdere per sempre la loro eredità. Questo viaggio monumentale racconta le storie di quattro individui cruciali che trascendono lo spazio e il tempo mentre superano crisi mortali, lealtà mutevoli e relazioni complicate che alla fine determineranno il destino dell’umanità”.

Nel promo, Goyer chiama la Fondazione: “La più grande opera di fantascienza di tutti i tempi… ha avuto un’influenza fenomenale sull’universo di Star Wars. Anche cose come Dune sono state influenzate dalla Fondazione.” Goyer in precedenza aveva affermato in una dichiarazione:

“Nei decenni trascorsi dalla prima pubblicazione della saga della Fondazione, il lavoro profetico di fantascienza di Asimov non è mai stato più rilevante di quanto lo sia ora. Crescendo, ho divorato la Fondazione e ho sognato di vederla un giorno sullo schermo, ma un lungometraggio non sembrava abbastanza grande da abbracciare la storia. Grazie al più ampio panorama dello streaming, e a una preziosa partnership con Apple e Skydance, siamo in grado di portare la serie sullo schermo in un modo che le rende davvero giustizia. La Fondazione è sempre stato in cima alla mia lista dei desideri, e sono onorato di aver avuto un ruolo nel darle finalmente vita. Che tu sia un fan dei romanzi o semplicemente qualcuno che desidera ardentemente un’epopea strabiliante, sono entusiasta di condividere con te ciò che abbiamo creato.”

La serie vede protagonisti Jared Harris e Lee Pace, insieme alle stelle nascenti Lou Llobell e Leah Harvey. Nel cast ci sono anche Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton e Alfred Enoch.

La prima stagione di 10 episodi sarà presentata in anteprima il 24 settembre 2021. La serie verrà lanciata con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì.

