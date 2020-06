Foundation: ecco il teaser trailer della serie basata sui romanzi di Isaac Asimov

La Fondazione di Isaac Asimov è un’epopea di proporzioni monumentali. La storia si svolge nel corso di diverse migliaia di anni ed è altamente intellettuale, immaginando un universo in cui la scienza psicoistorica predice enormi sconvolgimenti. Il primo volume di storie non è super ricco di azione, ma ciò non sta impedendo allo sceneggiatore di successo, David Goyer, di adattare la serie all’era post-Game of Thrones.

Al WWDC20, Goyer è apparso sullo schermo per presentare il primo trailer della sua originale serie Apple TV Plus.

“È stato il più grande lavoro di fantascienza di tutti i tempi”, afferma Goyer nel filmato, pubblicato online poco dopo l’evento. “Se mai ci fosse un’azienda che sperava di migliorare la vita delle persone attraverso la tecnologia, la connettività, è proprio la Apple. E questo è qualcosa che Asimov sperava di fare.”

Quindi, grazie a questa anticipazione, possiamo mostrarvi il primo teaser trailer della serie intitolata Foundation.

Potete vederlo qui sotto:

Il futuro inizia nel 2021.

Basata sui pluripremiati romanzi di Isaac Asimov, Foundation racconta di una serie di esiliati nel loro monumentale viaggio per salvare l’umanità e ricostruire la civiltà durante la caduta dell’Impero Galattico.

La serie vede come protagonista Hari Seldon, vincitore del premio SAG e nominata all’Emmy Jared Harris; Lee Pace come Brother Day; Lou Llobell come Gaal; Leah Harvey nel ruolo di Salvor; Laura Birn nel ruolo di Demerzel; Terrence Mann nel ruolo di Brother Dusk; e Cassian Bilton nel ruolo del fratello Dawn.

Foudation è prodotta da Robyn Asimov, David S. Goyer, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg e Marcy Ross. La serie è prodotta per Apple da Skydance Television.

