Foundation: il nuovo trailer esplora il tema della psicostoria e della previsione del futuro

Apple TV+ ha rivelato il trailer ufficiale di Foundation, la serie galattica sul futuro dell’umanità basata sugli innovativi romanzi di fantascienza di Isaac Asimov.

L’ultimo trailer di Foundation esplora il Dr. Hari Seldon (Jared Harris) e il suo studio sulla psicostoria, che prevede il futuro di tutto. Attraverso la psicostoria, Seldon è in grado di vedere cosa accadrà all’umanità e, soprattutto, sa che l’onnipotente Impero sta morendo. Ma il futuro non è senza speranza, poiché questo trailer mostra che la Fondazione si estenderà per molti anni e pianeti per garantire che l’umanità sopravviva al futuro.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale di Foundation di Apple TV+ di seguito.

Foundation vede anche Lee Pace come Brother Day, Lou Llobell come Gaal Dornick, Leah Harvey come Salvor Hardin, Laura Birn come Demerzel, Terrence Mann come Brother Duck, Cassian Bilton come Brother Dawn e Alfred Enoch come Raych.

David S. Goyer sarà il produttore esecutivo di Foundation, oltre a fungere da showrunner. In precedenza, Goyer ha scritto per spettacoli come FlashForward, Constantine e Da Vinci’s Demons.

Foundation debutterà su Apple TV+ il 24 settembre con i primi due episodi dello show. I nuovi episodi verranno rilasciati ogni venerdì successivo.

