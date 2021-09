Foundation: Jared Harris a proposito della serie, Hari Seldon e i romanzi di Isaac Asimov

Jared Harris ha l’abitudine di interpretare uomini molto intelligenti che fanno arrabbiare i potenti. Ha ricevuto una nomination agli Emmy per il suo incredibile lavoro come scienziato sovietico che osa dire la verità in Chernobyl della HBO, e ora è uno dei protagonisti di Foundation, interpretando un matematico che predice la fine di una civiltà galattica, assieme alla chiave per salvarlo.

Quel personaggio è Hari Seldon, una delle creazioni più famose dell’autore di fantascienza Isaac Asimov, e anche uno che in realtà non ha molto da fare nel primo romanzo del Ciclo della Fondazione. Quindi, come fa questa nuova serie di Apple TV+ a prendere un personaggio che esiste più come un’idea, come una fonte da cui esplorare i vari inebrianti concetti e renderlo umano? Questo è stato un compito che Harris ha affrontato direttamente, e che ha esplorato in una recente intervista con SlashFilm.

L’intervista comincia con uno scherzo che in realtà suona molto veritiero, ovvero che “Fondazione” è il libro di fantascienza che la gente finge di aver letto, “Tipo ‘Moby Dick, sottolinea Harris, e dicendo poi di non aver intenzione di fingere rivelando di non aver mai letto, prima dell’impegno con la serie, i romanzi del celebre Asimov.

“Non ho intenzione di fingere, non l’avevo letti. Una volta che ho firmato con la serie, ho letto le storie in ordine cronologico, non nell’ordine in cui erano state scritte, in modo da potermi aggiornare nel momento in cui stavano sviluppando la storia per uno show televisivo.”

Molti di quei romanzi sono stati scritti diverso tempo dopo i primi, e ciò che viene messo in luce e che fa differenza fra i due tipi di romanzo, è che in quelli originali Hari Seldon è più un’idea che un personaggio.

“Quella era ovviamente la sfida dello showrunner David S. Goyer, ovvero il creare un gruppo centrale di persone che ti accompagneranno attraverso l’intera storia. Dirò che in un certo senso Hari Seldon è stata un’idea, e il mio lavoro non era di ignorarlo, ma di renderlo un essere umano. Sai, devi renderlo qualcuno verso cui la gente possa essere curiosa e interessata. Altrimenti, potrebbe anche essere HAL [da “2001: Odissea nello spazio”], capisci?”

Stando a quanto detto da Harris, quel tipo di conversazioni si sono ripresentate più volte nelle chiacchierate fra lui e Goyer, per trovare un modo per raccontare la storia che aveva bisogno di essere raccontata, ma per farlo in modo che uscisse dai desideri, dai conflitti e dai bisogni dei personaggi e di chi era coinvolto nelle scene in cui il talentuoso attore è stato coinvolto. La cosa appare complicata, ma per Harris hanno fatto un lavoro molto efficace, “L’ho visto quasi tutto, e la cosa che mi ha davvero preso… Sì, è spettacolare. È epico nella sua ambizione, ma vieni anche profondamente coinvolto dai viaggi di questi personaggi“.

Jared Harris sottolinea che non ci sono “cattivi da affrontare“. Sarebbe stato molto, molto facile fare una storia del bene contro il male, con Hari Seldon come un giusto martire contro un impero del male, ma lo spettacolo non è interessato a questo. Lo spettacolo è molto interessato all’oscurità dentro ogni cosa. Ma tutto ciò è venuto fuori dalle pagine o durante le riprese?

“Sì, faceva sicuramente parte del DNA originale del concept di David. E per me, questo è ciò che trovo interessante. È l’ambiguità, perché l’ambiguità ti consente come attore di esplorare aree, che se stai interpretando un personaggio della vecchia Hollywood fermo nella dicotomia fra male e bene, non puoi seguire quella strada capovolgeresti i ruoli. E a me non interessa. Lo trovo abbastanza noioso. Voglio dire, in pratica non appena ti metti il ​​cappello bianco o nero, tutti sanno esattamente tutto quello che hanno bisogno di sapere su di te. Quindi mi piace il desiderio di David di evitare quel tipo di narrazione molto semplicistica per quanto riguarda i personaggi.”

Cosa hai imparato leggendo i libri in ordine cronologico anziché in ordine di pubblicazione?

“Quello che ho capito leggendo quei libri era da quanto tempo quella parte era componente attiva della storia, e come si era aggrappato a questa conoscenza su dove sarebbe andato a finire tutto. E in questo senso, ti rendi conto di quale terribile fardello grava sul personaggio. Sì. Ha un terribile conflitto, cioè vede dove andremo a finire. Fondamentalmente, è come, ok, sei su un treno e sai che il ponte è fuori uso, ma nessuno ti sta ascoltando. E più ti avvicini al ponte, più ti viene in mente il bisogno disperato di cercare di convincere le persone a evitare di passarci sopra, ma è già troppo tardi. Qualcosa deve succedere in fretta per far si che le cose cambino, ed è essenzialmente qui che entra in gioco Gaal nella storia, perché ha trovato il pezzo del puzzle di cui ha bisogno. Quindi si rivolge a lei e la mette in gioco.”

C’è una scena nel primo episodio in cui Hari viene processato e la sua rabbia viene fuori. L’idea di un uomo istruito, un matematico, uno scienziato, che cerca di avvertire il mondo che il destino è segnato ma tutti hanno i paraocchi sembra molto attuale in questo momento. A questa riflessione Harris paragona Seldon a Cassandra nell’Iliade, dicendo che il suo ruolo è la realizzazione della paura dell’uomo a cui non piace ricevere cattive notizie.

Sono curioso di sapere come è stato girato lo spettacolo. Sembra incredibile. Abbiamo visto così tanti spettacoli importanti di recente che utilizzano set digitali, ma quanto di questo era set era vero e quanto no?

“Una delle cose che mi ha davvero colpito durante le riprese di Foundation è stata l’idea, la determinazione, che David aveva nel cercare di assicurarsi il più possibile che fossimo su set pratici. Quindi siamo andati in Islanda, siamo andati a Berlino, diversi posti in Irlanda, Malta, un paio di diverse isole delle Canarie. E in questo era molto ambizioso. I set su cui eravamo, per quanto possibile erano reali, ambienti pratici, in modo che tu potessi vedere cosa avevi intorno. In realtà c’era pochissima interazione con lo schermo verde. Voglio dire, a livello personale, tangibile, nessuno. La maggior parte era in periferia, ai margini della storia e del set, sai? Per riempimento.”

C’è una scena che si distingue per te come il momento chiave di Hari nella prima stagione?

“Oh, non posso rispondere a questa domanda, a parte il modo in cui la storia di Hari si evolve nel corso della stagione, è sorprendente, affascinante. Ti vengono quasi costantemente presentati nuovi elementi del suo carattere. In quel senso, c’era una costruzione straordinaria, quindi alla fine si ha un’idea di un personaggio completo. Nessuna differenza. C’è la sensazione all’inizio della storia che questo personaggio tenga molte carte vicino al petto. E hai un’idea molto più ampia di cosa si tratta quando arrivi alla fine della stagione.”

Foundation verrà caricato su Apple TV+ il 24 settembre 2021.

