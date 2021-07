Frammenti Dal Passato – Reminiscence: Lisa Joy parla del suo film e dei temi presenti all’interno

Se si ha passione per la fantascienza tosta, è probabile che ci si sia appassionati a Westworld negli ultimi anni, prendendo la premessa del film di Michael Crichton sul tema del parco a tema coi robot e trasformandola in una serie HBO multistrato e spezzata temporalmente che affronta il tema del libero arbitrio, la memoria e la predestinazione.

Ora, la sua co-creatrice Lisa Joy è pronta a tornare ancora a temi fantascientifici con Reminiscence, il suo film d’esordio ambientato nella Miami degli anni ’30, con Hugh Jackman nei panni di Nick Bannister, un investigatore privato con un talento per setacciare i ricordi perduti. Ma quando arriva la Mae di Rebecca Ferguson, Bannister cade nella tana del coniglio in vero stile noir.

Per Joy, il viaggio di Bannister consiste nel superare i luoghi comuni circa il vedere la verità.

“Parte dell’idea di ribellarsi ai classici stilemi. E’ che come donna, sei sempre circondata da loro”, dice a Empire. “Quindi è così deliziosamente divertente dire: ‘Va bene, probabilmente è così che la vedono: una bella ragazza con un vestito rosso entra in un bar – questo è quello che pensi. È gentile con te – questo è quello che pensi. Ooh, si drogava – questo è quello che pensi’. Giusto? Il bello è prendere quegli stilemi, ed usarli per portare avanti un mistero in cui la verità può essere rivelata solo quando impari a vedere oltre.”

È un primo film estremamente sicuro per Joy, una sorta di zona di comfort dove può fungere da scrittrice, regista e produttrice. E a quanto pare, Joy l’ha concepito come un lontano cugino di Westworld.

“È un lontano cugino, non un sequel”, spiega. “È un’evoluzione del tema, una concezione del mondo e del posto dell’uomo al suo interno. Inoltre, c’è molta azione. Volevo creare un nuovo tipo di azione. Si tratta di prendere elementi diversi da culture diverse, e di fonderli insieme per creare un nuovo modo di affrontare l’azione. Penso lo troverete eccitante.”

Una nuova immagine da #Reminescence, il primo film di Lisa Joy con #HughJackman pic.twitter.com/gfTSgRQuud — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) July 6, 2021

Nick Bannister (Jackman), è un investigatore privato della mente, che riesce a scavare nel mondo oscuro e affascinante del passato dei suoi clienti, aiutandoli ad accedere ai ricordi perduti. Vivendo ai margini della costa sommersa di Miami, la sua vita cambia per sempre quando incontra una nuova cliente, Mae (Ferguson), che lo contatta per una semplice questione: lo smarrimento di un oggetto. Ma presto tutto si trasforma in una pericolosa ossessione. Mentre Bannister lotta per indagare sulla scomparsa di Mae, scopre una cospirazione violenta, e alla fine dovrà rispondere alla domanda: fino a che punto ci si può spingere per tenere strette le persone che amiamo?

Al fianco del candidato all’Oscar, Jackman (“Les Misérables”, “The Greatest Showman”), della Ferguson (l’imminente “Dune”, i film “Mission: Impossible”) e della Newton (“Solo: A Star Wars Story”), recitano nel film Cliff Curtis (“Shark – Il primo squalo”, “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”), la nominata all’Oscar, Marina de Tavira (“Roma”), Daniel Wu (“Into the Badlands” in TV “Warcraft: L’inizio”), Mojean Aria (le serie TV “See” e “Dead Lucky”), Brett Cullen (“Joker”), Natalie Martinez (le serie “The Stand” e “The Fugitive”), Angela Sarafyan (la serie TV “Westworld – Dove tutto è concesso”) e Nico Parker (“Dumbo”).

Lisa Joy (“Westworld – Dove tutto è concesso”) con “Frammenti Dal Passato – Reminiscence” debutta alla regia di un lungometraggio, e dirige una sua sceneggiatura originale. Il film è prodotto dalla stessa Joy, Jonathan Nolan, Michael De Luca e Aaron Ryder. I produttori esecutivi sono Athena Wickham, Elishia Holmes e Scott Lumpkin.

Il team creativo include molti dei suoi collaboratori di “Westworld – Dove tutto è concesso”, tra cui il direttore della fotografia Paul Cameron, lo scenografo Howard Cummings, il montatore Mark Yoshikawa e il compositore Ramin Djawadi, insieme alla costumista Jennifer Starzyk (“Bill & Ted Face the Music”).

Warner Bros. Pictures presenta una produzione Kilter Films/Michael De Luca/Filmnation, un film di Lisa Joy, “Frammenti Dal Passato – Reminiscence”. Il film sarà distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures ed uscirà al cinema in Italia dal 26 agosto.

