Francesca Bergesio, la nuova Miss Italia: dieta, bullismo e una storia di coraggio e forza!

Francesca Bergesio, la splendida vincitrice di Miss Italia 2023, ha deciso di svelare i segreti del suo mondo in un’intervista esclusiva rilasciata a La Stampa, condividendo con noi i suoi pensieri e le sfide affrontate durante il suo trionfo. A soli 19 anni, questa giovane donna, figlia di un noto senatore, ha raggiunto l’apice del successo, ma il suo cognome ha scatenato polemiche e discussioni in un contesto che ha visto personalità di spicco come Giuseppe Cruciani, Hoara Borselli e il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi tra i membri della giuria.

Davanti alle voci che giravano sul presunto favoritismo derivante dal suo nome, Francesca ha respinto con fermezza tali accuse, dichiarando con determinazione: “Sì, sono fortunata ad avere il sostegno della mia famiglia, ma non ho ricevuto favoritismi o raccomandazioni in alcun modo.” Ha sottolineato l’integrità del suo percorso, evidenziando che fino alla fase finale non ha mai dovuto affrontare accuse o insinuazioni di alcun tipo. Tuttavia, ha rivelato di aver percepito una sorta di invidia da parte di alcune delle sue competitor una volta che ha conquistato la prestigiosa corona.

Francesca si è aperta completamente, condividendo i momenti più delicati e intimi della sua crescita personale. Ha raccontato del suo trasferimento a Torino, avvenuto quando aveva appena 14 anni, per intraprendere un percorso di studio in un istituto convitto. Ha parlato della sua infanzia trascorsa in un tranquillo paesino, circondata dalla bellezza della natura e dalla semplicità della vita di provincia. Il trasferimento in una città sconosciuta l’ha messa di fronte a immense sfide, ma ha forgiato la sua autodeterminazione e rafforzato la sua resilienza.

Durante l’intervista, Francesca ha affrontato con passione il tema della violenza di genere, sottolineando l’importanza di educare i giovani, specialmente i ragazzi, al rispetto e all’uguaglianza sin da una tenera età. Ha condiviso le sue stesse esperienze riguardo alle critiche feroci che ha subito sul suo corpo e al bullismo affrontato durante l’adolescenza. Con il sostegno amorevole di sua madre, è riuscita a trasformare quella fragilità in una straordinaria fonte di forza.

In un mondo che continua a dare voce a giovani donne come Francesca Bergesio, la sua storia di trionfo e resilienza continua a ispirare e sollevare interrogativi fondamentali su concetti come la bellezza, la diversità e l’uguaglianza di genere. Con la sua autenticità e il suo impegno per la causa della parità, Francesca è diventata una figura di spicco nella lotta per un mondo in cui ogni individuo possa prosperare senza essere giudicato per il proprio nome o aspetto. La sua determinazione e il suo spirito instancabile illuminano la strada verso un futuro più equo e inclusivo per tutti.