Francesca Michielin prende il tapiro di Striscia la Notizia per il caso “Morgan contro X-Factor”. Ecco perché!

Il complesso scenario legato alla disputa tra X Factor e Morgan continua ad essere attentamente seguito dal programma televisivo Striscia la Notizia. A poche ore dal quinto live, il programma ha preso una decisione audace consegnando il Tapiro d’Oro a Francesca Michielin, la quale si è trovata coinvolta nelle dichiarazioni controversie del cantautore brianzolo.

Morgan, in una recente intervista al tg satirico, ha accusato Michielin, Dargen D’Amico e Fedez di essere parte di una presunta “cricca” con interessi economici, sostenendo che fossero stati proprio loro a esercitare influenza su Sky per la sua esclusione dal programma.

Dopo le precisazioni di Fedez durante la stessa trasmissione, l’attenzione si sposta ora su Francesca Michielin. Striscia la Notizia ha ufficialmente richiesto a Sky di diffondere tutte le immagini disponibili che potrebbero portare chiarezza sull’intero episodio. Questa mossa ha ulteriormente intensificato l’interesse pubblico nei confronti dello scandalo che coinvolge il mondo di X Factor e Morgan, alimentando il dibattito e la curiosità della collettività.

Francesca Michielin con Emma Marrone al 72esimo Festival di Sanremo, 2022 (Foto Ansa)

La reazione di Francesca Michielin

Francesca Michielin, durante un’intervista a Milano con Valerio Staffelli, ha spiegato di non aver preso parte alla controversia tra i giudici affermando che il suo rapporto con Morgan è stato privo di affermazioni eccessive. La cantante ha rivelato che Morgan non ha mai superato certi limiti con lei. Durante l’intervista, Michielin ha affrontato anche le dichiarazioni di Morgan riguardanti la sua casa discografica, sottolineando il suo legame con la Sony fin dall’adolescenza.

La cantante ha dichiarato: “Non ho assistito personalmente a nulla. Ho visto solo il video che circola online. Con me non ha mai fatto affermazioni sopra le righe. Era il mio giudice quando ero concorrente, e mi ero anche trovata bene. Si sa che è un personaggio un po’ complesso, e quando lo coinvolgi in un programma possono succedere situazioni particolari, ma a parte una battuta su Ivan Graziani e un po’ di irriverenza generale, non ha fatto nulla di controverso.”

Per scoprire tutti i dettagli, la cantante ha suggerito di sintonizzarsi sulla puntata in onda questa sera su Canale 5, a partire dalle 20.35.

Che cosa chiede Striscia la Notizia?

Striscia la Notizia ha ufficialmente presentato una richiesta formale a Sky, sollecitando la diffusione delle immagini precedentemente non divulgate allo scopo di gettare ulteriore luce sull’intera vicenda. In risposta alle reazioni pubbliche suscitate da questo caso, una delle voci più rilevanti è stata quella del MEI, acronimo di Meeting delle Etichette Indipendenti. Quest’associazione ha distintamente espresso la sua solidarietà verso l’artista brianzolo, aggiungendo la sua voce al dibattito in corso.