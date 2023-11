Francesco Totti non ci sta: arriva il commento al vetriolo sul docu-film “Unica” dell’ex moglie Ilary Blasi!

Il documentario “Unica” di Ilary Blasi ha catalizzato l’attenzione negli ultimi giorni, generando numerose discussioni ricche di commenti, recensioni ed opinioni. In modo sorprendente, la reazione di Francesco Totti, il principale interessato e, in certo modo, l’assente protagonista nella narrazione unilaterale della sua ex moglie, è mancata.

Tale narrazione dipinge Totti come egoista, geloso, traditore, spergiuro, bugiardo e dispettoso, trasformandolo in un uomo completamente diverso, improvvisamente rivelatosi così solo nell’ultima fase del loro passato matrimonio felice, e tutto ciò a causa di un banale caffè.

Francesco Totti al SoccerAid per Unicef Uk 2023 (Foto Ansa)

La reazione di Francesco Totti al documentario “Unica”

Nessuna fonte ufficiale ha registrato la reazione di Francesco Totti al documentario Netflix che lo coinvolge. Tuttavia, chi gli era accanto dopo la visione ha riportato le sue parole chiare e risolute: “Faccia e dica quello che vuole“. Il Corriere della Sera ha diffuso queste dichiarazioni, raccontando che l’ex calciatore aveva visto il trailer di “Unica” prima di partire per l’All Star Game in Cina, a Wuhan, insieme a leggende del calcio come Roberto Baggio, Seedorf, Rivaldo e Kakà. In quell’occasione, Totti si sarebbe limitato a questa generica esclamazione.

Il Corriere dipinge un Totti rassegnato ma sereno, immune alle frecciate della conduttrice televisiva, sebbene non gradite. L’articolo mette in luce la consapevolezza di Totti riguardo all’assenza di un accordo tra loro, con uno sguardo attento alle prossime udienze giudiziarie: il 4 dicembre per la causa dei Rolex e il 24 gennaio 2024 per il divorzio. Sottolinea l’indifferenza di Totti alle critiche dell’ex moglie, suggerendo che, se dovesse replicare, non sarà nel prossimo futuro.

Ex coniugi ai ferri corti

La delicata connessione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra aver subito un colpo decisivo quando, per la festa del 18º compleanno di Cristian, lei ha scelto deliberatamente di escluderlo dagli inviti. La reazione di Francesco è stata caratterizzata da una profonda delusione, poiché si aspettava che, almeno per un giorno, potessero mettere da parte le tensioni coniugali a favore del benessere del figlio, come spesso accade tra genitori separati. L’esclusione è stata per lui un duro colpo, e sembra che non sarà facile per lui perdonare questo gesto.

Le accuse dirette della ex moglie, che ha delineato una serie di eventi negativi dalla semplice condivisione di un caffè con un’amica a incontri con un misterioso uomo, fino alla presunta imposizione di lasciare il lavoro, aggiungono ulteriore tensione alla situazione. Queste accuse dipingono Francesco Totti in una luce nettamente negativa.

Nel frattempo, gli amici di Totti fanno notare che durante gli anni in cui Ilary Blasi conduceva l’Isola dei Famosi, trascorreva gran parte del tempo a Milano, mentre Francesco rimaneva a casa dedicandosi a tempo pieno al ruolo di padre, contribuendo così a permetterle di continuare la sua carriera. Questo aspetto potrebbe emergere durante le testimonianze di Totti in tribunale.