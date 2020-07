Francis Lawrence rivela che Constantine è stato fregato dal fatto di aver ricevuto il rating-R dall’MPAA

Il regista Francis Lawrence afferma che Constantine è stato fregato dal fatto di aver ricevuto un rating R dall’MPAA, nonostante aderisse alle linee guida del PG-13.

Il film è stata la prima apparizione del personaggio dei fumetti DC sullo schermo e ha causato polemiche a causa del cast di Reeves nel ruolo. Nonostante non sia biondo o britannico, Reeves ha fatto un buon lavoro con la sua versione del personaggio, e il film è stato rivalutato molto negli ultimi anni dopo aver lottato al botteghino.

Data la popolarità del film ora, Lawrence ha recentemente parlato con Reeves di un sequel, ma con JJ Abrams che sta lavorando a una nuova iterazione del personaggio, sembra improbabile. Parte del motivo per cui Constantine non ha fatto molti soldi al botteghino è stato il pubblico limitato che l’ha visto a causa del divieto verso i minori. Nonostante mostrasse pochissima violenza viscerale e parolacce, il film ha ricevuto un R-rating, e di conseguenza ne ha sofferto.

Lawrence, parlando durante il panel di “Costantine: 15° Anniversario” durante il Comic-con At Home, ha affermato che crede che Costantine sia stato “fregato” dal suo rating. Il regista afferma che l’intenzione originale era quella di realizzare un film con rating R, ma lo studio l’ha fatto diventare PG-13 per ottenere un budget maggiore.

In una crudele svolta del destino, l’MPAA ha finito per dare al film comunque il rating-R, grazie al tono dark del film. Lawrence ha detto che se l’avesse saputo, in primo luogo avrebbe ottenuto il massimo dei del rating e raddoppiato la violenza, il linguaggio scurrile e l’immagine soprannaturale per farlo più vicino al tono del fumetto originale.

“Inizialmente, quando tutti lo concepimmo lo pensammo come un film vietato. Warner ha poi detto che doveva essere un PG-13 a causa del suo costo. Abbiamo ottenuto l’elenco delle linee guida di ciò che potevamo fare e non in un film PG-13 e abbiamo seguito queste regole fino a un certo punto. Voglio dire, la quantità di volte che puoi dire fottuto, i tipi di nudità, il sangue, la violenza, tutte queste cose. Quindi l’abbiamo proiettato per l’MPAA e ricordo di aver sentito che sono arrivati a ​​circa cinque minuti e hanno dato i loro voti dandoci quindi un rating-R per “il tono”. Questo non era nei piani. Penso che sia stato un travolgente senso di terrore quello che ho sentito dalla scena iniziale in poi. Non pensavano che ci fosse qualcosa che potevamo fare al riguardo. Era un film PG-13 che aveva ottenuto un R-rating, che mi avrebbe ucciso. Se fossi stato fin dall’inizio intenzionato a girare un film vietato mi sarei potuto impegnare maggiormente in termini di intensità, violenza, linguaggio e tutto quel genere di cose. Siamo un po’ fregati su quel fronte. Abbiamo provato a combattere ma ovviamente non abbiamo vinto quella battaglia.”

Lawrence, che ha continuato a dirigendo tre film di Hunger Games, sembra ancora sconvolto quando racconta la storia.

Il produttore Akiva Goldsman ha aggiunto che crede che l’argomento del film abbia significato che avrebbe sempre ottenuto in rating-R. Dice che esiste un genere di “horror religioso” che rende più facile ricevere quella valutazione, e che devi capire che quelle si basano sulla soggettività piuttosto che sulle linee guida specifiche fornite. Goldman finisce scherzando sul fatto che se i cineasti vogliono assicurarsi di ottenere una il rating-R, dovrebbero includere i demoni nei loro film.

È un’osservazione interessante vista dagli standard attuali, Constantine non viene fuori come un film classificato come R. Come dice Lawrence, è un film PG-13 che ha ottenuto un R-rating, e sarebbe un esercizio divertente immaginare come sarebbe stato il film se i realizzatori avessero deciso di fare dall’inizio un film vietato ai minori.

