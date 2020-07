Francis Lawrence vuole ancora realizzare un sequel di Constantine ma frena l’entusiasmo

I piani per un sequel di Constantine con Keanu Reeves a quanto pare furono scartati perché la Warner Bros. aveva altri piani per il personaggio.

Anche se il Constantine di Keanu Reeves non è stato un adattamento completamente fedele ai fumetti di Hellblazer, molti fan hanno apprezzato la storia raccontata e come Reeves ha dato vita a John Constantine sul grande schermo.

Il seguito del film ha sollevato interrogativi sulla possibilità di un sequel, con il regista Francis Lawrence che ha recentemente dichiarato a SlashFilm di aver persino parlato con Reeves per riprendere il ruolo in un follow-up vietato ai minori.

“Penso che tutti volessimo farlo. Ha avuto abbastanza successo. Volevamo fare un film vietato ai minori e più contenuto. Per contenuto intendo un film che non sarebbe costato tanto quanto l’originale, che pensavamo sarebbe stato un PG-13. Abbiamo lavorato al sequel per un po’. Ne abbiamo parlato di recente. È sempre stata un’idea che volevamo realizzare, perché tutti noi amiamo il ​​film, e soprattutto perché un autentico seguito per questo film sarebbe divertente da realizzare. Keanu e io ne abbiamo davvero parlato.”

Sfortunatamente è qui che finiscono le buone notizie, poiché il regista ha rivelato che il personaggio non è disponibile, visto che la Warner Bros. ha altri piani per il personaggio.

E’ probabile infatti che John Constantine avrà un ruolo nella recentemente annunciata serie sulla Justice League Dark per HBO Max. Non è chiaro se Matt Ryan, la star che attualmente interpreta lo stregone in live-action, sarà preso in considerazione, o se andrà ad un nuovo attore. Ad ogni modo, è deludente vedere che il Constantine di Reeves non avrà un seguito.

“Sfortunatamente, non ricordo nemmeno chi ce l’ha, ma con tutti questi universi condivisi che esistono ora, Vertigo, DC, le persone hanno altri piani. Sai, forse diversi Constantine o cose del genere. In questo momento, non abbiamo quel personaggio a nostra disposizione per la TV o per i film, il che è un peccato. L’abbiamo investigato tutti, e penso che sia folle non continuare quando hai un interprete come Keanu a cui piacerebbe fare un altro film.”

