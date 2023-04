Frank Grillo interpreterà Rick Flag Sr nel DCU nel prossimo Creature Commandos

La star di The Purge, Frank Grillo, interpreterà Rick Flag Sr nel DCU nel prossimo “Creature Commandos”.

La serie TV animata scritta da James Gunn sarà presentata in anteprima nel 2024.

Creature Commandos dà il via al DCU e fa parte del “Capitolo Uno: Dei e Mostri”, basato sull’omonimo fumetto che ha portato vampiri, lupi mannari e zombi nell’universo DC. È già in produzione e Gunn ha rivelato che in questo DCU unificato: “l’animazione porterà al live-action e ricondurrà di nuovo all’animazione”. In altre parole, qualsiasi progetto animato otterrà un corrispettivo live-action e viceversa.

True. Happy to welcome Frank Grillo into the #DCU as Rick Flag Sr across all media. #CreatureCommandos https://t.co/KuzOEwYLWj — James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2023

I personaggi confermati includono Weasel di “The Suicide Squad” (interpretato da Sean Gunn), ma Gunn ha rivelato anche che stanno scegliendo i doppiatori per interpretare lo stesso personaggio anche in live-action.

Gunn ha scritto personalmente tutti e sette gli episodi di “Creature Commandos”.

Poco dopo la pubblicazione, è stato riportato il resto del cast vocale che include Sean Gunn come Weasel, Maria Bakalova come Princess Ilana Rostovic, Indira Varma come The Bride, Zoe Chao come Nina Mazursky, Alan Tudyk come Dr. Phosphorus, David Harbour come Eric Frankenstein , Sean Gunn nei panni di GI Robot, con Steve Agee che riprende il ruolo di John Economos.

Rick Flag, Sr. è noto per il suo ruolo di leader della Suicide Squad nei fumetti DC. Ha prestato servizio nell’originale Suicide Squad, un’unità della seconda guerra mondiale, e successivamente si è unito alla Task Force X dopo la guerra. È un soldato e stratega altamente qualificato, con un forte senso del dovere e lealtà verso il suo paese. Flag è spesso descritto come un personaggio senza fronzoli, da manuale, disposto a prendere decisioni difficili per raggiungere i suoi obiettivi.

