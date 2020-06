Frank Grillo rivela che non vorrebbe tornare nei panni di Crossbones o interpretare The Punisher

L’interprete di Crossbones, Frank Grillo, ha iniziato a parlare di come si è allontanato dal genere dei film coi supereroi, dopo aver lavorato su Captain America: The Winter Soldier e Civil War.

Sebbene il Crossobones di Frank Grillo sia stato ucciso da Scarlet Witch in Captain America: Civil War, la star ha spiegato che non sarebbe interessato a tornare al ruolo in un film futuro. La star ha recentemente iniziato a lavorare in The Winter Soldier con la star di Captain America, Chris Evans, osservando che lavorare su film d’azione a grande budget è estenuante.

Quando gli è stato chiesto da Uproxx se gli sarebbe piaciuto interpretare il ruolo di The Punisher quando i Marvel Studios potrenno riutilizzare il personaggio, Grillo ha spiegato che i suoi obiettivi di carriera sono molto diversi ora dopo aver creato la WarParty Films con Joe Carnahan.

La star ha continuato a dire che ha superato la questione Marvel e supereroi, prima di menzionare che preferirebbe concentrarsi e lavorare sulle proprie idee.

“Non è nella mia traiettoria ora. Non è dove la mia vita mi sta portando, e il mio amico Jonny Bernthal ha fatto un lavoro fantastico. La mia vita e quello che voglio fare ora sono molto diversi, e penso che abbia superato quella specie di fare Marvel e supereroi. Joe e io abbiamo una piccola etichetta, la WarParty, e ci stiamo concentrando su thriller d’azione che hanno un budget più ristretto. Siamo molto occupati, toccando ferro seguiremo la strada della creazione del nostro materiale e contenuti originali, divertendoci.”

