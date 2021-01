Frank Grillo si lancia in un elogio a Kevin Feige definendolo potente e incredibilmente umile

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige è un caso di studio sul pagamento dei propri debiti e la scalare i ranghi, che ha iniziato nel mondo del cinema come assistente del produttore di X-Men, Lauren Shuler Donner.

Da lì è diventato un produttore associato di quei film prima di essere scelto come il numero 2 dei Marvel Studios e infine come presidente di produzione, guidando l’universo cinematografico Marvel come lo conosciamo. Rimane responsabile di tutto e, come ha detto la star di Captain America: The Winter Soldier, Frank Grillo, è apparentemente la persona più potente di Hollywood. Ad essere onesti è difficile dire il contrario.

“Non vuoi scherzare con Kevin Feige”, ha detto Grillo a Collider. “Penso che sia probabilmente la persona più potente di Hollywood, davvero. Ora si sta occupando delle cose di Star Wars per la Disney. A proposito, uomo fenomenale, umile… e sapete una cosa, io non ho mai sentito dire una brutta parola su di lui, non ho mai sentito nessuno dire qualcosa di cattivo, è un brav’uomo, intelligente, che ama quello che fa e lo fa meglio di chiunque altro. Dio lo benedica, Kevin Feige ha cambiato il mondo.”

Grillo ha anche parlato del suo ritorno nel MCU, dal momento che il suo personaggio è stato ucciso in Captain America: Civil War, rivelando di aver prestato la sua voce a più episodi di What If …?, la serie animata di Disney +, e che ha accettato senza nemmeno sapere nulla al riguardo.

“Se il presidente chiama e dice: ‘Voglio che tu venga alla Casa Bianca’, non chiedi perché, semplicemente sali su un aereo e vai alla Casa Bianca”, ha detto Grillo. “La CAA ha chiamato, i miei agenti hanno chiamato e hanno detto: ‘Stanno facendo questa cosa, e hanno quattro o cinque episodi pianificati, puoi fare tutto in un [giorno]’. Io dico: ‘Qualunque cosa, non mi interessa quanti sono i soldi, non importa, sì, lo farò. Assolutamente. Tutto il giorno, tutti i giorni’. Penso che dovrò tornare a febbraio per registrarne qualcuna in più. L’ho registrate probabilmente quasi un anno fa, e sono sicuro che con il COVID e tutto il resto, tutto è stato sospeso, ma ora è tornato a pieno regime.”

Fonte

