Frank Marshall afferma che Jurassic World: Dominion non sarà l’ultimo film della saga

Dopo tre film di Jurassic Park, il franchise ha ottenuto un leggero riavvio col titolo “Jurassic World“, e mentre aspettiamo il prossimo Jurassic World: Dominion, il terzo capitolo della nuova trilogia, il produttore Frank Marshall promette che questa non sarà la fine del franchise.

I primi quattro film della serie si sono concentrati in gran parte sui dinosauri contenuti in un’area isolata, mentre la fine di Jurassic World: Il Regno Distrutto ha visto gli animali scatenarsi in libertà in America, il che porta con sé una serie di eccitanti e terrificanti possibilità che verranno esplorate non solo in Dominion ma anche nei film successivi.

Quando Collider ha chiesto a Marshall se il nuovo film sarebbe stato la fine della serie, ha confermato “no” mentre ha aggiunto che: “è l’inizio di una nuova era“. Marshall ha continuato dicendo che I dinosauri sono ora sulla terraferma, tra di noi, “e lo saranno per un po’ di tempo, spero“.

L’originale Jurassic Park del 1993 fu un boom di critica e al botteghino, e il sequel del 1998, Il Mondo Perduto, non riuscì a eguagliare il clamore del suo predecessore, nonostante abbia comunque riscosso successo al botteghino. Quando Jurassic Park III è arrivato nei cinema nel 2001, l’interesse dei fan ha iniziato a calare, e le sue prestazioni sono risultate tanto da far stagnare qualsiasi passo avanti per il franchise.

È difficile valutare il successo di Jurassic World del 2015, poiché è diventato uno dei più grandi guadagni al botteghino di tutti i tempi, confermando che una nuova generazione di pubblico era interessato a vedere i dinosauri riportati alla vita. L’imminente Dominion è destinato a unire tutti gli angoli del franchise, in quanto porterà in scena non solo le nuove aggiunte interpretate da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, ma vedrà anche il ritorno ritorni delle star originali Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.

