Freaks Out: ecco il primo trailer esteso del nuovo film di Gabriele Mainetti

Dopo il primo poster promozionale e la prima anticipazione sotto forma di teaser, come promesso dal regista di Lo Chiamavano Jeeg Robot, Gabriele Mainetti, la 01 Distribution ha rilasciato la prima anticipazione estesa sotto forma di trailer di Freaks Out, diretto da Mainetti e sceneggiato assieme a Nicola Guaglianone.

Potete vederlo qui sotto:

Freaks Out è una pellicola scritta e diretta da Gabriele Mainetti assieme a Nicola Guaglianone. Inoltre il regista e sceneggiatore ha firmato anche le musiche assieme a Michele Braga. Il film, basato su un’idea di Guaglianone, racconta di Matilde, Cencio, Fulvio e Mario, persone vicine come fratelli inseriti nel dramma della seconda guerra mondiale a Roma. Ambientato nel 1943, nel bel mezzo della guerra, la città eterna si vede ospite di un circo itinerante in cui i protagonisti lavorano. Israel, il proprietario e loro padre putativo, scompare nel tentativo di aprire una via di fuga per tutti loro oltre oceano. I nostri quattro protagonisti sono allo sbando. Senza qualcuno che li assista ma, soprattutto, senza il circo, hanno smarrito la loro collocazione sociale e si sentono solo dei fenomeni da baraccone, “a piede libero” in una città in guerra.

La fotografia è a cura di Michele D’Attanasio, mentre la colonna sonora è composta da Michele Braga e Gabriele Mainetti.

Nel cast Eric Gordon (Gus), Claudio Santamaria (Fulvio), Giorgio Tirabassi (Israel), Emilio De Marchi (Wolf), Anna Tenta (Irina), Astrid Meloni (Donna scimmia) e Franz Rogowski.

