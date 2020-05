Freaks Out: rinviata la data d’uscita del prossimo film di Gabriele Mainetti

Rinviata la data d’uscita di Freaks Out, il prossimo film di Gabriele Mainetti.

Quattro anni Gabriele Mainetti aveva stupito tutto il mondo con Lo chiamavano Jeeg Robot, presentando al mondo uno dei pochi esempi di cinema supereroistico italiano, e riportando in auge la nostra bravura nel campo del cinema di genere.

Visto il successo del film, e visto che si tratta del primo lungometraggio del regista, possibile che in quattro anni non sia ancora uscito un suo nuovo film? Beh, sì, ma ci sta lavorando. La pellicola in questione si intitola Freaks Out e racconta di un gruppo di fenomeni da baraccone in giro per l’Italia fascista in piena Seconda guerra mondiale.

Il film ha necessitato di una produzione veramente imponente, tanto che la post-produzione ancora non è finita, anche se lo sarà a breve. Ciò nonostante, inizialmente il film sarebbe dovuto uscire il 22 ottobre, ma l’epidemia del Covid-19 ha costretto il regista e la produzione a rinviare l’uscita del film.

La situazione inerente al Coronavirus sembra essersi allentata non poco nel nostro paese, e entro ottobre le cose potrebbero tornare quasi alla normalità. Sembra però che la produzione, e Mainetti stesso, visto il tipo di produzione di Freaks Out vogliano portare il film nelle sale quando tutto il paese sarà pronto per tornare a godersi un film sul grande schermo, così da non subire enormi perdite economiche.

A dichiararlo è stato lo stesso Mainetti durante un’intervista con Il Messagero:

La data del 22 ottobre è saltata. È un film costoso, è impostante che affronti il cinema in un momento felice. Vedremo. A giugno entriamo in sala mix. A settembre sarà pronto.

Inoltre, il cineasta ha anche dichiarato di ritenere improbabile la presenza del film alla Mostra del cinema di Venezia:

Non lo so. Non credo sia nei nostri orizzonti. Ma un Festival lo farei, anche se so che questo film potrebbe essere pesantemente giudicato. L’ho pensato per il pubblico e i Festival, in genere, sono elitari. Ma non li temo.

Freaks Out uscirà nelle sale italiane nel 2020, con Gabriele Mainetti alla regia, su una sceneggiatura di Nicola Guaglianone e dello stesso Mainetti, con soggetto di Nicola Guaglianone, e con Gabriele Mainetti e Andrea Occhipinti come produttori.

La fotografia è a cura di Michele D’Attanasio, mentre la colonna sonora è composta da Michele Braga e Gabriele Mainetti.

Nel cast Eric Gordon (Gus), Claudio Santamaria (Fulvio), Giorgio Tirabassi (Israel), Emilio De Marchi (Wolf), Anna Tenta (Irina), Astrid Meloni (Donna scimmia) e Franz Rogowski.

