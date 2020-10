Freaky: ecco il nuovo trailer del nuovo film Blumhouse di Christopher Landon

E se scambiassi accidentalmente il corpo con un famigerato serial killer? Questa bizzarra domanda è la premessa di Freaky, l’ultimo film horror di Blumhouse e del regista di Happy Death Day, Christopher Landon.

La nuova commedia slasher uscirà nelle sale a novembre e la Universal ha rilasciato un nuovo look esteso per i fan. Il nuovo filmato segue il trailer iniziale del film, pubblicato online all’inizio di questo mese.

Puoi dare un’occhiata al video qui sotto:

Freaky vede nel cast Kathryn Newton (Blockers, Big Little Lies) nei panni di Millie Kessler, una diciassettenne che diventa il nuovo obiettivo di The Butcher (Vince Vaughn), il famigerato serial killer della sua città. Dopo che l’antico pugnale mistico del Macellaio fa sì che lui e Millie si risveglino l’uno nel corpo dell’altro, Millie scopre che ha solo 24 ore per riprendere il suo corpo prima che lo scambio diventi permanente e lei rimanga intrappolata per sempre nella forma di un maniaco di mezza età.

Con l’aiuto dei suoi amici (Celeste O’Connor, Misha Osherovich e Uriah Shelton), Millie corre contro il tempo per invertire la maledizione, mentre The Butcher scopre che avere un corpo femminile da adolescente è la copertura perfetta per una piccola follia omicida durante l’Homecoming.

Il film vede nel cast anche Alan Ruck (Succession), Katie Finneran (Why Women Kill) e Dana Drori (High Fidelity).

Freaky è scritto da Landon e Michael Kennedy ed è prodotto dal capo della Blumhouse Productions, Jason Blum.

