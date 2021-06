Free Guy: 20th Century Studios rilasciano il trailer finale del film con Ryan Reynolds

I fan potranno finalmente vedere Free Guy con Ryan Reynolds questo agosto e per farli pompare per l’attesa, lo studio ha rilasciato il trailer finale, ricco di azione e divertente come i fan speravano che fosse.

Il trailer ci fornisce le basi che ci aspettavamo, mostrando come il personaggio di Reynolds è un NPC in un mondo di gioco multiplayer, assieme alla sua realizzazione di questo, e come può influenzare quel mondo e proteggere le persone in esso.

Il nuovo trailer ci offre anche alcuni nuovi filmati di benvenuto e momenti divertenti.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Free Guy, film diretto da Shawn Levy, racconta la storia di un impiegato di banca (Ryan Reynolds) che un giorno prova e ribellarsi a un sistema che vuole sottomesso e vittima della violenza quotidiana. Decide di non restare a guardare, mentre alcuni rapinatori derubano in tutta tranquillità la banca, come loro solito. Questa volta, però, Guy decide di ribellarsi e provare ad affrontare i due malviventi.

È così che, grazie a un paio di occhiali molto speciali, scopre di essere un personaggio all’interno di un videogame open world dal nome “Free City”, nel quale lui è il “tipo buono” in lotta con i cattivi in ​​un mondo violento. Oltre a svolgere il duro compito di eroe, Guy intraprende una crociata contro i creatori del gioco, intenzionati a chiudere baracca ea spegnere definitivamente il videogame.

Free Guy – Eroe per gioco ( Free Guy ) doveva uscire nelle sale statunitensi l’11 dicembre 2020, con Shawn Levy alla regia, su una sceneggiatura di Matt Lieberman e Zak Penn, su soggetto dello stesso Lieberman, e con Greg Berlanti, Rand Geiger, Adam Kolbrenner, Shawn Levy, Ryan Reynolds e Sarah Schechter come produttori.

Nel cast Ryan Reynolds (Guy), Jodie Comer (Molotov Girl), Joe Kerry (Keys) e Taika Waititi (Antoine).

