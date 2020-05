Free Guy: alcune nuove immagini mostrano il personaggio di Taika Waititi

Insieme alla loro ultima storia di copertina, Total Film ha anche condiviso tre nuove foto del film di genere commedia fantascientifica / d’azione della 20th Century Studios, Free Guy, con protagonista Ryan Reynolds nel ruolo principale come Guy, un personaggio non giocante, in gergo un NPC, che lavora come cassiere di banca che diventa autocosciente e si rende conto di vivere in un videogioco.

Parlando con la rivista, Reynolds spiega perché ha scelto il progetto, che è stato recentemente posticipato all’11 dicembre.

“Stavo cercando di fare qualcosa che mi facesse provare ciò che ho provato qiuando per la prioma volta ho visto Ritorno al Futuro. Volevo fare qualcosa che facesse sembrare allo spettatore di star entrando in un mondo di soddisfazioni e possibilità di desiderio – un mondo divertente, ma con una vera posta in gioco e un vero cuore.”

Qui sotto potete vedere le immagini:

Free Guy è stato rimandato all’11 dicembre. Ecco una clip che è stranamente appropriata e non è ancora finalizzata. Il cut risale a un po’ di tempo fa (c’era ancora un Fox su 20Th Century). Ignorate gli watermark. E un enorme grazie ad Aspect per averla montata.

Free Guy – Eroe per gioco (Free Guy) uscirà nelle sale statunitensi l’11 dicembre 2020, con Shawn Levy alla regia, su una sceneggiatura di Matt Lieberman e Zak Penn, su soggetto dello stesso Lieberman, e con Greg Berlanti, Rand Geiger, Adam Kolbrenner, Shawn Levy, Ryan Reynolds e Sarah Schechter come produttori.

Nel cast Ryan Reynolds (Guy), Jodie Comer (Molotov Girl), Joe Kerry (Keys) e Taika Waititi (Antoine).

