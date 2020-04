Free Guy: Ryan Reynolds pubblica una clip inedita

Ryan Reynolds pubblica una clip inedita per la sua prossima commedia Free Guy, ambientato in un videogioco in realtà virtuale.

L’emergenza Coronavirus sta stravolgendo il panorama cinematografico, ed in particolare quest’annata da poco iniziata portando le varie major a posticipare le uscite di tutti i loro film principali, come la Disney per Black Widow e la Warner Bros. per The Batman. Anche la Fox, ora di proprietà Disney, ha dovuto posticipare l’uscita di Free Guy: commedia ambientata in un gioco in realtà virtuale con protagonista Ryan Reynolds.

Il film sarebbe dovuto uscire nelle nostre sale a luglio di quest’anno, ma vista l’attuale situazione l’uscita della pellicola è stata posticipata all’11 dicembre, sempre di quest’anno.

Per ingannare l’attesa, lo stesso Ryan Reynolds su Twitter ha pubblicato una clip inedita della pellicola, nella quale scorgiamo brevemente il folle mondo in cui è ambientato il film.

Free Guy is moving to Dec. 11. Here's a clip that's weirdly appropriate and isn’t actually finished. We cut it a while ago (while there was still a “Fox” before @20thcentury). Ignore the watermarks. And huge thanks to #Aspect for cutting it. pic.twitter.com/aJDqaGIFvT — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 3, 2020

Free Guy è stato rimandato all’11 dicembre. Ecco una clip che è stranamente appropriata e non è ancora finalizzata. Il cut risale a un po’ di tempo fa (c’era ancora un Fox su 20Th Century). Ignorate gli watermark. E un enorme grazie ad Aspect per averla montata.

Free Guy – Eroe per gioco (Free Guy) uscirà nelle sale statunitensi l’11 dicembre 2020, con Shawn Levy alla regia, su una sceneggiatura di Matt Lieberman e Zak Penn, su soggetto dello stesso Lieberman, e con Greg Berlanti, Rand Geiger, Adam Kolbrenner, Shawn Levy, Ryan Reynolds e Sarah Schechter come produttori.

Nel cast Ryan Reynolds (Guy), Jodie Comer (Molotov Girl), Joe Kerry (Keys) e Taika Waititi (Antoine).

