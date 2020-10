Free Guy: un nuovo trailer conferma che la data d’uscita non è cambiata

I fan possono finalmente dare un’occhiata a un altro trailer di Free Guy, con Ryan Reynolds.

C’è molta incertezza nel mondo per via della Pandemia e delle sale cinematografiche che adottano sistemi particolari per la fruizione dei loro film, ma Free Guy rimane saldamente attaccato ai dati d’uscita dell’11 dicembre.

Ora, i fan possono avere uno sguardo ancora a ciò che Ryan Reynolds e compagnia stanno pianificando. Guy è in un gioco per computer è il suo ruolo è scriptato. Ma un giorno, tutto cambia per lui, e si apre un mondo di possibilità. Con Reynolds al primo posto, sappiamo che ci saranno delle risate.

Shawn Levy è al timone di Free Guy ed è entusiasta che la gente possa vedere il film:

“Ad un livello molto letterale, Free Guy parla di Guy, che è un cassiere di banca. Lavora in una banca e la sua banca viene rapinata 17 volte in un giorno e alla fine si rende conto che è strano e non normale”, ha detto Levy a THR (via CB ). “Ryan e io abbiamo parlato di Free Guy come di una storia sulle origini di un supereroe senza mantello, calzamaglia e IP. Se vivessi in un videogioco e potessi padroneggiare il sistema, i tuoi poteri potrebbero illimitati.”

Joe Keery ha paragonato il film a The Truman Show e ad altre interpretazioni della realtà modificata.

“Questa era una delle cose per cui quando gli amici mi chiedevano di cosa parlava il film, io dicevo: ‘Sì, è Truman Show che incontra forse un po’ di Ritorno al futuro e un po ‘di Ready Player One. Sì, è è stata una vera benedizione lavorare con Ryan. È il tipo più simpatico che abbia mai incontrato in tutta la mia vita. Non ci sono così tanti film in questi giorni che non siano stati su qualcos’altro, e quando l’ho letto originariamente mi è apparso così attraente, lavorare su qualcosa di nuovo, qualcosa di originale e giocare un po ‘con la creatività. È stato davvero un onore farne parte e sono così entusiasta che tutti voi lo vediate. Sarà un vero spasso, non vedo l’ora. “

Qui sotto il nuovo trailer:

E qui sotto in italiano:

Free Guy, film diretto da Shawn Levy, racconta la storia di un impiegato di banca (Ryan Reynolds) che un giorno prova e ribellarsi a un sistema che vuole sottomesso e vittima della violenza quotidiana. Decide di non restare a guardare, mentre alcuni rapinatori derubano in tutta tranquillità la banca, come loro solito. Questa volta, però, Guy decide di ribellarsi e provare ad affrontare i due malviventi.

È così che, grazie a un paio di occhiali molto speciali, scopre di essere un personaggio all’interno di un videogame open world dal nome “Free City”, nel quale lui è il “tipo buono” in lotta con i cattivi in ​​un mondo violento. Oltre a svolgere il duro compito di eroe, Guy intraprende una crociata contro i creatori del gioco, intenzionati a chiudere baracca ea spegnere definitivamente il videogame.

Free Guy – Eroe per gioco ( Free Guy ) uscirà nelle sale statunitensi l’11 dicembre 2020, con Shawn Levy alla regia, su una sceneggiatura di Matt Lieberman e Zak Penn, su soggetto dello stesso Lieberman, e con Greg Berlanti, Rand Geiger, Adam Kolbrenner, Shawn Levy, Ryan Reynolds e Sarah Schechter come produttori.

Nel cast Ryan Reynolds (Guy), Jodie Comer (Molotov Girl), Joe Kerry (Keys) e Taika Waititi (Antoine).

