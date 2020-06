Frozen II: Dietro le Quinte, la nuova docuserie originale Disney+ in arrivo il 26 giugno

È disponibile il trailer di Frozen II: Dietro le Quinte, la nuova docuserie originale Disney+ che debutterà venerdì 26 giugno in tutto il mondo sulla piattaforma di streaming.

A meno di un anno dall’uscita nelle sale di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, il team creativo apre le porte alle telecamere per una serie in 6 episodi che svela tutto ciò che è servito per creare il film d’animazione numero uno di tutti i tempi. Per la prima volta, le telecamere hanno potuto catturare le sfide e i progressi, la maestria e la complessità della creazione di un film dei Walt Disney Animation Studios.

Qui sotto potete vedere il trailer:

E qui sotto potete vedere anche il poster:

Un prodotto simile a Star Wars Gallery che ci ha permesso di visitare il dietro le quinte della bellissima serie The Mandalorian, permettendoci di seguire e conoscere gli sceneggiatori, i registi e gli attori che hanno dato vita al prodotto. Stessa cosa sarà per Frozen II: Dietro le quinte, con il quale conosceremo tutti i dettagli legati alla realizzazione del film, dalla crittura fino all’animazione di ogni singolo personaggio.

Sicuramente per gli appassionati, e per chi ha apprezzato i due film, sarà qualcosa di molto interessante da gustarsi in questo periodo di quarantena.

Frozen II – Il segreto di Arendelle (Frozen II) è un film del 2019, per la regia di Chris Buck e Jennifer Lee, su una sceneggiatura di Allison Schroeder e della stessa Lee, e con Peter Del Vecho come produttore.

La colonna sonora è composta da Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez.

Nel cast vocale originale Idina Menzel (Elsa), Kristen Bell (Anna), Jonathan Groff (Kristoff), Josh Gad (Olaf), Sterling K. Brown (Mattias), Evan Rachel Wood (Iduna) e Alfred Molina (Agnarr).

Il film ha avuto un nomination agli Oscar 2020 come miglior film d’animazione.

