Frozen II: in arrivo un making of su Disney+ che esplora la realizzazione del film

Dopo Star Wars Gallery arriva su Disney+ un’altra serie making of: Frozen II: Dietro le quinte.

Frozen quando uscì fu un successo clamoroso, sia di pubblico che di critica, dominando la stagione dei premi fino all’Oscar come miglior film d’animazione e miglior canzone. Verso la fine del 2019 abbiamo avuto modo di vedere il sequel, Frozen II, che la Disney ci permette di esplorare più a fondo con una serie making of in arrivo su Disney+ il venerdì 26 giugno.

Un prodotto simile a Star Wars Gallery che ci ha permesso di visitare il dietro le quinte della bellissima serie The Mandalorian, permettendoci di seguire e conoscere gli sceneggiatori, i registi e gli attori che hanno dato vita al prodotto. Stessa cosa sarà per Frozen II: Dietro le quinte, con il quale conosceremo tutti i dettagli legati alla realizzazione del film, dalla crittura fino all’animazione di ogni singolo personaggio.

Sicuramente per gli appassionati, e per chi ha apprezzato i due film, sarà qualcosa di molto interessante da gustarsi in questo periodo di quarantena.

Frozen II – Il segreto di Arendelle (Frozen II) è un film del 2019, per la regia di Chris Buck e Jennifer Lee, su una sceneggiatura di Allison Schroeder e della stessa Lee, e con Peter Del Vecho come produttore.

La colonna sonora è composta da Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez.

Nel cast vocale originale Idina Menzel (Elsa), Kristen Bell (Anna), Jonathan Groff (Kristoff), Josh Gad (Olaf), Sterling K. Brown (Mattias), Evan Rachel Wood (Iduna) e Alfred Molina (Agnarr).

Il film ha avuto un nomination agli Oscar 2020 come miglior film d’animazione.

