Frozen: online il trailer del nuovo corto con Olaf

Frozen, che piaccia o meno, ha lasciato un segno tutt’altro che cancellabile nella storia del cinema contemporaneo: è stato fino all’anno scorso il film d’animazione col maggior incasso di sempre, e anche il sequel, Frozen II – Il segreto di Arendelle, si è preso una bella sommetta. Ma credo che il miglior risultato raggiunto dal film col suo successo sia proprio quello di aver creato dei personaggi che sono entrati subito nell’immaginario collettivo.

Sicuramente la mascotte del film è il pupazzo di neve animato di nome Olaf, doppiato da Josh Gad in originale e da Enrico Brignano in italiano. Folle, colorato, simpatico, il perfetto personaggio per far sì che la Disney possa vendere quelle tonnellate di pupazzi e action figure, e ovviamente produrre anche dei corti animati con protagonista assoluto lo stesso Olaf.

Quando arrivò Coco nelle nostre sale ad aprire la proiezione c’era un tedioso corto con protagonista il celebre pupazzo di neve, intitolato Frozen – Le avventure di Olaf, ma su Disney+ è pronto per arrivare un nuovo cortometraggio che racconterà le vicende del personaggio dalla sua creazione, durante la celebre scena musicale in cui Elsa canta Let it go, fino al suo incontro con Anna e Kistof.

Il corto si intitolerà La storia di Olaf, arriverà su Disney+ il prossimo 23 ottobre e qui di seguito potet vedere il primo trailer da poco rilasciato online.

La storia di Olaf (Once upon a Snowman) è un cortometraggio in arrivo il 23 ottobre 2020 su Disney+, con regia di Dan Abraham e Trent Correy e con Peter Del Vecho e Nicole P. Hearon come produttori.

Nel cast vocale Josh Gad (Olaf).

Mi piace: Mi piace Caricamento...