Furiosa: Anya Taylor-Joy ha fatto la sua buona parte di guide acrobatiche anche senza patente

Anya Taylor-Joy ha fatto la sua buona parte di guide acrobatiche per Furiosa, anche se non ha una vera patente di guida.

L’attrice 26enne ha recentemente concluso le riprese del film dopo aver iniziato la produzione all’inizio di quest’anno. Taylor-Joy reciterà nel ruolo dell’imperatrice Furiosa nel prequel di George Miller di Mad Max: Fury Road.

Il film uscirà a maggio 2024 e vede protagonisti anche Chris Hemsworth e Tom Burke. Charlize Theron, che per la prima volta ha interpretato Furiosa in Fury Road del 2015, non dovrebbe avere una parte nel prequel.

In un’intervista con IndieWire, Taylor-Joy ha affermato che, mentre ha fatto i suoi stunt di guida acrobatica per l’imminente Furiosa di Miller, deve ancora avere la sua patente. Sebbene l’attrice non possa eseguire le normali sequenze di guida, è in grado di eseguire alcune mosse uniche.

“In realtà non ho la patente, quindi non posso guidare. Non posso in autostrada, non posso parcheggiare in parallelo, ma se hai bisogno di me per fare un succoso 180 in un camion, posso farlo e non colpire la gente o la telecamera, il che è fantastico. Alla fine, starò in un posto abbastanza a lungo da prendere la patente di guida e poi sarò davvero felice, perché poi potrò guidare. Ma in termini di prime auto, penso di apparire un po’ come una viziata visto che la mia prima è stata costruita dal dipartimento artistico di Mad Max.

Questa è l’altra cosa, quando un istruttore di guida salirà in macchina con me, si accorgerà che tutto quello che so fare è una folle guida acrobatica. Sto pensando di prendere il certificato di stunt driver… così poi potrò fare tutte le guide da sola nei miei film, il che sarebbe fantastico. Ma temo per il povero uomo o donna che farà poi il test con me, perché gentile, non sono al volante.”