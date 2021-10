Furiosa: Anya Taylor-Joy sta diventando emotivamente e fisicamente più forte per prepararsi al ruolo

Anche se dovremo aspettare ancora a lungo per vedere come riuscirà a farcela, Anya Taylor-Joy ha parlato di come si è preparata al ruolo di Furiosa nel prequel di Mad Max: Fury Road con lo stesso titolo.

L’attrice ha parlato con Entertainment Weekly durante una chat con la sua co-star di Last Night in Soho, Thomasin McKenzie, pubblicata il 25 ottobre, dicendo:

“[Il regista] George [Miller] è incredibilmente generoso e così appassionato. Amo già lavorare con lui. È semplicemente il migliore. Penso che la mia preparazione sia incentrata sul diventare abbastanza forte da essere in grado di portare avanti questo film. Questo è quello che è. È forza emotiva, è forza fisica, è forza mentale. Non vedo l’ora. Sono così eccitata. Non sarebbe Mad Max, se non ci fossero veicoli di qualche tipo.”

È interessante notare che è stato recentemente rivelato che Taylor-Joy ha avuto l’opportunità di interpretare la giovane Charlize Theron nello spin-off solo grazie al suo ruolo imminente nell’horror-thriller di Edgar Wright.

“Sapevo di Anya ma non l’avevo mai vista in un film fino a quando non l’ho vista in Soho”, ha recentemente dichiarato il regista australiano durante una conversazione con Empire in cui ha rivelato di aver parlato con Wright. “E ricordo di aver pensato: ‘Caspita, è interessante’. Ho iniziato a dire: ‘Sto cercando qualcuno per il ruolo di Furiosa’, e ho appena pronunciato la frase ha esordito con: ‘Non andare oltre, è un’idea fantastica, sarà enorme. E’ un’attrice fantastica con cui lavorare.”

Il leggendario regista – che ora è famoso per la serie Mad Max quanto per aver diretto il film d’animazione per bambini Happy Feet – ha continuato facendo l’audizione a Taylor-Joy virtualmente su Zoom. Inutile dire che l’ha conquistato.

“Le ho detto: ‘Vorrei che tu facessi un test molto semplice, che è leggere qualcosa alla telecamera. Ed era il discorso di ‘Network’. Il discorso ‘I’m mad as hell’. A parte la brillantezza della scrittura, è un pezzo che può essere fatto davanti alla telecamera. Non ha bisogno di un partner di recitazione. Anya ha fatto una versione, che è stata davvero buona. Poi le ho dato solo un paio di semplici note sull’intenzione, e lei l’ha resa sua. E’ stato fatto via iPhone. L’ho inviato allo studio. Ho spiegato perché pensavo che fosse giusta per il ruolo. Ho detto che era davvero felice di parlarne, e sono stato così persuasivo che non hanno avuto bisogno di altro.”

