Furiosa: Chris Hemsworth mostra il clapperboard per annunciare l’inizio delle riprese

Sebbene i fan conoscano nomi come Chris Hemsworth, Scarlett Johansson e Chris Evans per il loro lavoro nel MCU, questi sono tutt’altro che gli unici film degni di nota che gli attori hanno fatto nelle loro illustre carriere. Hemsworth, che sarà presto visto in Thor: Love and Thunder di quest’estate, si unirà all’universo di Mad Max in Furiosa di George Miller.

Lo spin-off di Mad Max: Fury Road è destinato a fungere da prequel per il personaggio di Furiosa di Charlize Theron, con la star di The Queen’s Gambit, Anya Taylor-Joy, che prenderà il testimone da Theron e interpreterà una versione più giovane del personaggio.

In questo momento, il ruolo esatto di Hemsworth nel film deve ancora essere rivelato, ma con l’avvicinarsi della data di uscita del 2024, i progressi nel film continuano a progredire. Le riprese principali del progetto sono appena iniziate nel New South Wales, in Australia, e una delle sue star ha condiviso una prima occhiata al film all’inizio delle riprese.

La star di Furiosa e Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth, ha twittato per annunciare che le riprese dello spin-off di Mad Max sono iniziate in Australia. L’epopea diretta da George Miller è in lavorazione dall’uscita di Fury Road nel 2015, e i fan saranno entusiasti di vedere che la produzione è finalmente cominciata.

Hemsworth ha incluso una foto del clapperboard di Furiosa con un breve messaggio sull’inizio delle riprese del film: “Inizia un nuovo viaggio nella saga di Mad Max #FURIOSA“.

Qui sotto potete vedere il tweet:

A new journey in the Mad Max saga begins #FURIOSA pic.twitter.com/nhxqRXB73z — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) June 1, 2022

Anche se abbiamo ancora molto tempo davanti prima di poter vedere Furiosa, la sua produzione si sta muovendo molto più velocemente di Fury Road. Miller ha avuto la prima idea per il quarto film di Mad Max nel 1987, con una sceneggiatura grezza scritta nel 1998 e le riprese inizialmente programmate per iniziare nel 2001. Fury Road, però, sarebbe uscito solo nel 2015, dopo oltre un decennio di sviluppo infernale.

Subito dopo, il film è stato osannato e sia la critica che il pubblico hanno chiesto a gran voce altri film. Le voci di un possibile spin-off su Furiosa sono iniziate quasi immediatamente. Nel complesso, ci è voluto molto meno tempo prima che questo film iniziasse a girare, soprattutto se si considera che la pandemia ha interrotto la produzione cinematografica da più di un anno. Questa è un’ottima notizia per gli amanti dei film d’azione, perché dopo Fury Road, stavamo tutti aspettando di tornare nell’universo di Mad Max.

Furiosa si concentrerà sul personaggio portato alla vita da Charlize Theron in Fury Road, ma poiché la storia si svolge prima degli eventi di quel film, Taylor-Joy è stata scelta come una versione più giovane del personaggio.

Per quanto riguarda Hemsworth, l’attore secondo un rumor dovrebbe interpretare Dementus, un nuovo personaggio con una lunga cicatrice argentata sul viso. Furiosa arriverà nei cinema il 23 giugno 2023.

Mi piace: Mi piace Caricamento...