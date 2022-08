Furiosa: George Miller rivela di aver sviluppato la storia del personaggio prima di Fury Road

Mentre Furiosa è un prequel, il regista George Miller ha effettivamente terminato la prima bozza dello spin-off prima che Mad Max: Fury Road iniziasse le riprese.

Parlando con AV Club dell’attesissimo film, Miller ha parlato del processo creativo di costruzione del mondo di Mad Max e di come lo abbia portato a scrivere una storia completa per Furiosa solo per fornire al cast e alla troupe dettagli sufficienti.

Creato da Miller alla fine degli anni ’70, l’ universo di Mad Max è rimasto inattivo per quasi tre decenni prima che il regista decidesse di soffiare via la polvere dal franchise e rilasciare Fury Road. Il film ha visto sostituita la star originale Mel Gibson con Tom Hardy e ha aperto la strada ad un nuovo capitolo nella storia di Mad Max, introducendo Charlize Theron nei panni di Furiosa, una guerriera tosta con un braccio solo che è al centro della trama di Fury Road.

Mentre Furiosa è diventato immediatamente un personaggio preferito dai fan, Fury Road ha solo scalfito la superficie del retroscena del personaggio. Anche così, Miller dice che aveva una sceneggiatura completa sull’origine del personaggio quando Fury Road ha iniziato le riprese.

“Quando abbiamo scritto Mad Max, il compito era quello di raccontare una storia e di vedere quanto il pubblico potesse cogliere i dettagli di sfuggita. Quello era uno dei trucchi di Mad Max: Fury Road, che ci sarebbero stati riferimenti a cose, come da dove viene, perché sta facendo quello che fa, ma sempre superficiali. Ci sono stati pochissimi momenti di silenzio. Non abbiamo mai spiegato come ha perso il braccio. Non spieghiamo mai quale sia l’attuale Green Place Of Many Mothers. Non abbiamo mai spiegato il funzionamento della Cittadella. Quindi avevamo la sceneggiatura praticamente completa prima di girare Fury Road, e l’abbiamo fatto perché quel film è nato dal voler spiegare a tutti chi era Furiosa, a Charlize quando ha assunto il ruolo, a tutti gli attori, ai designer e a tutti gli altri che hanno lavorato al film. La sensazione era, cavolo, questa è una sceneggiatura piuttosto buona, e poi continuavo a dire a me stesso: ‘Se Fury Road funziona, mi piacerebbe davvero raccontare questa storia’.”

Fortunatamente per tutti noi, Fury Road è stato accolto con favore dalla critica, essendo stato nominato per dieci Academy Awards, tra cui Miglior Film e Miglior Regista. Fury Road ha portato a casa sei statuette, tutte nelle categorie tecniche, e il film è stato ritenuto abbastanza riuscito da permettere a Miller di realizzare Furiosa. E da quello che dice Miller, ci sono molte altre storie di Mad Max che ha sviluppato durante la produzione di Fury Road.

“[Furiosa] è nata, non lo dico per caso, ma è nata dalla necessità di spiegare il mondo [di Fury Road] che, come ho detto, è essenzialmente diventato così in tre giorni e due notti. Sta davvero provando a spiegare come è nato quel mondo. L’abbiamo anche scritto, non una sceneggiatura, ma quasi in forma di romanzo, Nico Lathouris e io, cosa è successo a Max quell’anno prima, ed è qualcosa che vedremo più avanti. Ma per raccontare la storia di Furiosa, tutto in Fury Road doveva essere spiegato. Nella mia mente c’è una storia passata anche del Doof Warrior, quello che suona la chitarra. Come può un cieco, che tutto ciò che può fare è suonare una chitarra, sopravvivere in una landa desolata? Come è arrivato ad essere lì? Quindi abbiamo scritto piccole storie per ogni personaggio quando abbiamo realizzato Fury Road.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...