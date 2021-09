Furiosa: il prequel di Mad Max: Fury Road è stato spostato al 24 maggio del 2024

Sembra che i fan di Mad Max dovranno aspettare ancora un po’ per il prequel di Fury Road, Furiosa.

La Warner Bros. ha annunciato venerdì che avrebbe spostato l’attesissimo film a 24 maggio del 2024. In precedenza era stato programmato per uscire il 23 giugno 2023. Lo studio ha anche annunciato che avrebbe rilasciato Salem’s Lot, l’imminente adattamento di Stephen King.

Scritto e diretto da George Miller, Furiosa vede protagonista Anya Taylor-Joy come una versione più giovane del personaggio del titolo, che è stato prima portato alla vita sullo schermo da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. Nel cast ci saranno anche Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II in ruoli sconosciuti.

Non si sa molto altro del film, ma Miller ha anticipato in una conferenza stampa ad aprile che il film sarebbe stato l’inizio di “una saga” che verrà raccontata “per molti anni“, a differenza del suo predecessore che si è svolto in pochi giorni.

“Non avevo intenzione di realizzare un film grande ed epico. È una storia che volevo raccontare, ma a quanto pare, ha molte scene diverse”, ha detto Miller all’epoca. “L’unica cosa che posso dire a riguardo, Fury Road… all’interno del film, tutto cià che vedi accade nel giro di tre giorni e due notti. Questa è una saga, accade nel corso di molti anni. Quindi, ci sono molti elementi diversi.”

Nella stessa conferenza stampa, Hemsworth ha affermato che, di tutti i suoi progetti, questo è stato il momento in cui si è dato un pizzicotto, perché è cresciuto guardando il franchise “iconico” di Mad Max: “È un grande onore“, ha detto Hemsworth. “Un sacco di pressione, ma una pressione eccitante che è sicuramente motivante“.

