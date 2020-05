Furiosa: Jodie Comer ed Anya Taylor-Joy in lizza per il ruolo da protagonista?

La star di Killing Eve, Jodie Comer, è tra quelle che molti vorrebbero vedere nel ruolo di Furiosa nel prequel di Mad Max Furiosa in programma.

Sono passati esattamente cinque anni (al momento della stesura) da quando Mad Max: Fury Road è stato rilasciato al cinema, guadagnando critiche estremamente positive e consolidando rapidamente la sua reputazione come uno dei film d’azione più audaci (per non dire visivamente strabilianti) del nuovo secolo.

All’inizio di quest’anno, è stato riferito che Miller voleva iniziare a girare uno spin-off su Furiosa il prossimo anno e che aveva fatto un’audizione ad Anya Taylor-Joy per un ruolo chiave, forse perfino un giovane Imperatrice Furiosa (che Charlize Theron ha interpretato in Fury Road). Più recentemente, il regista ha confermato che sta lavorando a un prequel di Fury Road e sta cercando di rifondere Furiosa piuttosto che de-invecchiare in digitale la Theron come aveva inizialmente previsto. Non sorprende quindi che la Taylor-Joy non sia l’unico nome che pare si sia avvicinato al progetto.

Secondo THR, Jodie Comer è una delle interpreti considerate per il ruolo di Furiosa nel prequel. È logico che la Taylor-Joy abbia lo stesso ruolo, ma è anche possibile che venga presa in considerazione per un personaggio diverso. Dopotutto, il film dovrebbe esplorare più retroscena di Furiosa – incluso il suo tempo nel “Green Place” e le esperienze con le donne guerriere – quindi dovrebbero esserci più ruoli femminili.

Mentre attualmente è meglio conosciuta per la sua interpretazione della contorta assassina Villanelle in Killing Eve, Comer ha già dimostrato la sua bravura come attrice con ruoli in qualsiasi cosa, fra The White Princess a My Mad Fat Diary. Ha anche fatto una breve apparizione come la madre di Rey durante un flashback in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker dell’anno scorso.

La sua stella continuerà a crescere e brillare nei mesi a venire grazie ai suoi ruoli da protagonista nel film drammatico di Ridley Scott, The Last Duel, e nell’avventura con Ryan Reynolds, Free Guy. È facile capire perché Miller l’abbia considerata per una giovane Furiosa; proprio come la Theron, potrebbe dare un vero senso di profondità al personaggio non così loquace, specialmente una versione più giovane e più vulnerabile.

