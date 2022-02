Furiosa: un giornalista del New York Times lascia intendere che Chris Hemsworth sarà un cattivo del film

Secondo quanto riferito, Chris Hemsworth interpreterà un cattivo nel film post-apocalittico Furiosa, prequel di Mad Max.

Il franchise di Mad Max, che segue le gesta di un vagabondo di nome Max in un’Australia post-apocalittica, è iniziato nel 1979. Il capitolo più recente è stato Mad Max: Fury Road, con Tom Hardy nei panni di Max e Charlize Theron nei panni dell’imperatore Furiosa, l’autista di uno dei Tir da guerra di Immortan Joe. Quando Furiosa rapisce di nascosto l’harem di mogli di Immortan Joe, inizia un inseguimento selvaggio che dura quasi l’intero film.

Mad Max Fury Road è stato nominato come miglior film agli Academy Awards di quell’anno ed è ampiamente considerato uno dei più grandi film d’azione di tutti i tempi.

Furiosa, che seguirà le gesta del personaggio di Theron da giovane donna, è attualmente in pre-produzione con alla direzione il regista George Miller. Sebbene il film sia stato ritardato molte volte, al momento si prevede una data di uscita del 24 maggio 2024. La star di Queen’s Gambit, Anya Taylor-Joy, assumerà il ruolo di Furiosa insieme a Tom Burke in un ruolo non specificato. Finora non c’erano dettagli sul personaggio che Burke interpreterà ed è stato anche confermato che Chris Hemsworth apparirà in Furiosa.

Nel podcast Blank Check con Griffin e David (via SR), è stato pubblicato un episodio con il giornalista del New York Times Kyle Buchanan, che ha scritto il libro Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, che arriverà sugli scaffali nel 2022. Alla fine dell’episodio, hanno avuto una breve chiacchierata sui progressi di Furiosa, che ha subito forti ritardi da quando è stato annunciato. Buchanan dice che tutti quelli con cui ha parlato hanno confermato che il film sta andando avanti e ha anche rilasciato una nuova chicca, dicendo che “hanno assunto Chris Hemsworth come cattivo, che ho sentito si chiama Dr. Dementus“.

Anche se questo deve ancora essere confermato dalla produzione, Buchanan è vicino ad essere una fonte affidabile al di fuori della troupe, quindi possiamo ritenere l’informazione plausibile.

Dr. Dementus è sicuramente un nome di personaggio che si adatta perfettamente all’universo di Mad Max . Oltre a Immortan Joe, alcuni dei principali personaggi malvagi del franchise hanno avuto soprannomi insoliti come Toecutter, Lord Humungus e Zia Entity.

Se questa notizia su Furiosa si rivelerà veritiera, sarà una svolta piuttosto interessante per Hemsworth, che ha lottato per trovare ruoli al di fuori del Marvel Cinematic Universe. Sebbene abbia dimostrato le sue capacità sia con l’azione che con la commedia, questo gli darà la possibilità di mostrare ulteriormente la sua gamma.

