Futurama: dal 1° maggio sarà disponibile su Amazon Prime Video

Grazie ad una lista dei nuovi contenuti in arrivo sulla piattaforma di streaming di Amazon, Prime Video, siamo venuti a conoscenza del fatto che Futurama, la brillante e divertente serie comedy / sci-fi realizzata dal creatore dei Simpsons, Matt Groening, arriverà con tutte e sette le sue stagioni.

Stando alla rivelazione fatta con la lista di contenuti, la serie animata verrà resa disponibile dal 1° maggio.

Futurama è una sitcom animata statunitense, creata da Matt Groening nel 1999 fino al 2003 per la Fox e riproposta da Comedy Central dal 2008 al 2013. In Italia è stata trasmessa da Italia 1 e Fox. La serie è ambientata nella New York dell’anno 3000 (chiamata in italiano Nuova New York e in inglese New New York) e racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico risvegliandosi mille anni dopo, iniziando così una nuova vita nel futuro.

L’elemento caratteristico della serie è rappresentato dalle molte allusioni e parodie ispirate dalla letteratura e cinematografia fantascientifica. Molti spunti umoristici nascono da una visione assurda ed esasperata della tecnologia (che ad esempio ha creato le cabine automatizzate per il suicidio, o l’albero bonsai di macedonia) e di come gli uomini si trovino a convivere con robot e creature aliene che posseggono i loro stessi vizi e virtù.

In America, la serie è andata in onda in un primo momento tra il 1999 e il 2003 su Fox. Successivamente venne rilanciata nel 2007 attraverso quattro film per il mercato home video, che vennero poi proposti da Comedy Central come quinta stagione composta da 16 episodi (2008/2009). Successivamente venne ordinata una sesta stagione di 26 episodi (2010/2011) e una settima, sempre di 26 episodi (2012/2013). La serie non è stata rinnovata da Comedy Central per un’ottava stagione, e l’ultimo episodio (il centoquarantesimo) è stato trasmesso il 4 settembre 2013.

Mi piace: Mi piace Caricamento...