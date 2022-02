Futurama: Hulu produrrà una nuova stagione della serie animata di Matt Groening

Fry, Leela e Bender sono pronti per altre avventure del 31° secolo.

Dopo mesi di trattative, Hulu ha concluso accordi per 20 nuovi episodi della commedia di fantascienza d’animazione di Matt Groening e David X. Cohen, Futurama, che sarà presentata in anteprima nel 2023 sullo streamer.

Oltre a Groening e Cohen, tornerà la maggior parte del cast vocale della serie, tra cui Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman.

Manca dalla lista uno dei tre doppiatori principali, John DiMaggio, che dà la voce allo sboccato robot Bender oltre ad una mezza dozzina di personaggi. Il ruolo è attualmente in fase di rifusione, a quanto pare. La decisione è stata presa dopo che le trattative di DiMaggio con lo studio Futurama 20th Television Animation si sono fermate, anche se c’è il desiderio da entrambe le parti di farlo rientrare nel cast e riprendere il suo ruolo.

Craig Erwich, Presidente, Hulu Originals e ABC Entertainment ha dichiarato:

“Quando ci è stata presentata l’opportunità di portare a fan e spettatori nuovi episodi di Futurama, non vedevamo l’ora di immergerci nell’avventura. Questa serie iconica ha contribuito a tracciare la strada per il successo dell’animazione per adulti sin dal suo lancio iniziale, e non vediamo l’ora che Matt & David diano un nuovo slancio di vita a questo tipo di prodotti su Hulu.”