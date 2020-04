Gabriel Hardman rivela i concept del film su Silver Surfer con Ewan McGregor mai realizzato

Un concept art di un film su Silver Surfer non realizzato degli anni ’90 con Ewan McGregor è stato rivelato dall’artista Gabriel Hardman.

Prima che Silver Surfer apparisse sul grande schermo in Fantastic Four e Silver Surfer, il personaggio doveva apparire originariamente nel suo film solista, con Ewan McGregor in lizza per il ruolo principale. In un thread su Twitter che parla di film a cui ha lavorato e che non sono mai stati realizzati, l’artista Gabriel Hardman ha attirato l’attenzione sul progetto. Questo avrebbe caratterizzato Galactus, interpretato dall’attore Steven Berkoff.

Hardman ha anche rivelato che il regista Geoffrey Wright avrebbe portato Silver Surfer sul grande schermo e che voleva Ewan McGregor per il ruolo. Il film avrebbe anche visto Silver Surfer nella sua forma umana per la maggior parte del tempo di esecuzione in quanto i VFX all’epoca sarebbero stati piuttosto costosi.

Qui sotto potete vedere i concept:

SILVER SURFER (1997): Romper Stomper’s Geoffrey was directing. He wanted Ewan McGregor as Surfer and Steven Berkoff as Galactus. Surfer spent most of the movie as a human because vfx would have been too costly then. — Gabriel Hardman (@gabrielhardman) April 23, 2020

Negli storyboard, il personaggio viene visto essere lanciato attraverso un muro da un avversario. Non è chiaro a chi stia andando incontro il personaggio, ma il concept art continua a mostrarli in una situazione di stallo, il che implica che una battaglia è imminente.

Sarebbe sicuramente stato interessante vedere Ewan McGregor interpretare il ruolo di Silver Surfer, soprattutto considerando che questo film sarebbe uscito durante il suo picco come attore. In seguito McGregor avrebbe interpretato Black Mask in Birds of Prey, riscuotendo un grande successo da fan e critici.

Nel film dei Fantastici Quattro del 2007, il personaggio è stato interpretato da Doug Jones e doppiato da Laurence Fishburne. Mentre la rappresentazione e il design del personaggio sono stati ben accolti, il progetto non è riuscito a fare colpo sulla critica.

La Disney attualmente detiene i diritti del personaggio, che si spera venga introdotto un giorno nell’universo cinematografico Marvel.

