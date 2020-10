Gal Gadot nel ruolo di Cleopatra ha un senso archeologico secondo alcuni studi

Dopo l’annuncio di questa settimana che l’attrice israeliana Gal Gadot interpreterà la regina Cleopatra dell’antico Egitto in un nuovo film, i social media sono scoppiati in un’aspra battaglia tra i sostenitori di una maggiore diversità nel film e gli oppositori di ciò che viene percepito come il politicamente corretto impazzito.

I critici sostengono che una persona di colore avrebbe dovuto interpretare Cleopatra: un’attrice africana, araba o di origini miste avrebbe dovuto interpretare la parte, ma non Gadot, un’ebrea di origine dell’Europa orientale. Il campo pro-Gadot ribatte che la stessa Cleopatra era apparentemente una donna bianca di origine greca o macedone e che i documenti storici mostrano che gli arabi raggiunsero l’Egitto solo secoli dopo la morte di Cleopatra. La regina del I secolo aEV era un membro della dinastia tolemaica, lontani discendenti di Tolomeo, il generale che governava l’Egitto dopo la conquista del paese da parte di Alessandro Magno.

La più informata tra i detrattori di Gadot ribatté che mentre Cleopatra era davvero la figlia e il successore del re Tolomeo XII, sua madre poteva essere di stirpe africana locale, il che significa che la famosa amante di Giulio Cesare e Marco Antonio era forse di origini miste.

Una maggiore diversità nel cinema è una causa ragionevole e nobile, ma la reazione è portata avanti da pesanti sfumature politiche e ideologiche, ed è accompagnata da abusi anti-israeliani e antisemiti contro Gadot.

Da un lato, l’ultima polemica sembra un brutto sequel di quella sul fatto che Gadot debba essere considerata bianca o una persona di colore, scoppiata quando è stata scelta per il ruolo di Wonder Woman. D’altra parte, dato che la storia e l’archeologia sono state mobilitate da entrambe le parti, questo dibattito solleva una domanda interessante: cosa sappiamo veramente del background etnico della bella Cleopatra e degli antichi egizi in generale?

La risposta è breve: è complicato. I ritratti della regina sulle monete del periodo non ci aiutano a chiarire la questione, sebbene dipingano un’immagine piuttosto poco lusinghiera che suggerisce che la leggendaria bellezza di Cleopatra fosse un successivo abbellimento storico. Alcuni esperti ritengono probabile che Cleopatra possa aver avuto antenati egiziani o africani locali, ma non ci sono prove chiare in entrambi i casi.

Ufficialmente conosciuta come Cleopatra VII Filopatrice, la regina d’Egitto nacque tra il 70 o 69 a.C., la terza dei sei figli di Tolomeo XII. I problemi principali nello stabilire il suo esatto background sono che la sua tomba non è mai stata trovata e sua madre è sconosciuta.

Alcuni esperti, come la classicista di Yale e autrice di “Cleopatra e Roma”, Diana Kleiner, sospettano che sua madre fosse la prima moglie di Tolomeo XII, Cleopatra V Tryphaena. Questo apre possibilità completamente nuove, perché anche le origini di questa Cleopatra non sono chiare, sebbene sia stato suggerito che potrebbe essere la sorella di Tolomeo. Ciò non sarebbe sorprendente perché alla dinastia ellenistica non piaceva mescolarsi con la popolazione locale e adottò le tradizioni del matrimonio incestuoso e della consanguineità che erano state comuni tra le precedenti generazioni di sovrani.

La stessa Cleopatra VII salì al trono per la prima volta nel 51 a.C. come moglie del fratello minore Tolomeo XIII, che in seguito eliminò in una lotta di potere sostenendo Giulio Cesare.

Tuttavia, Cleopatra Tryphaena morì proprio nel periodo della nascita di Cleopatra VII – e alcuni esperti hanno suggerito che sua madre potrebbe essere stata qualcun altro, ancora non identificato. Ad esempio, l’egittologa Sally-Ann Ashton, che ha contribuito a creare una ricostruzione 3D computerizzata del volto di Cleopatra basata su antichi manufatti, postula che potrebbe essere stata la figlia di una concubina egiziana locale di Tolomeo XII.

Lo sforzo per dimostrare che Cleopatra era una donna di pelle scura di discendenza mista precede il brouhaha sul concept creato attorno alla Gadot. Forse il caso più forte è presentato da un documentario della BBC del 2009 incentrato sulla figura di Arsinoe IV, la sorella minore di Cleopatra e un’altra delle sue rivali per il trono.

Arsinoe, che insieme a suo fratello era alla fine della lotta per il potere con Cleopatra ei suoi alleati romani, fu prima esiliata a Efeso, nell’odierna Turchia, e poi assassinata per ordine di Marco Antonio nel 41 a.C. I ricercatori dietro il documentario hanno affermato che una tomba trovata ad Efeso negli anni ’20 era di Arsinoe, e che le misurazioni del cranio dissotterrate in quella sepoltura mostravano segni di ascendenza africana (ma che davvero?!).

“Ha questa forma della testa lunga”, ha detto all’epoca l’antropologa forense Caroline Wilkinson. “È qualcosa che vedi abbastanza frequentemente negli antichi egizi e nei neri africani. Potrebbe suggerire un misto di ascendenza. ”

In altre parole, se Arsinoe avesse origini africane, le avrebbe avuto anche la sorella più famosa, secondo quanto ipotizzato dai ricercatori.

Lasciando da parte che lo stabilire l’ascendenza di qualcuno usando le misurazioni del cranio è uno sforzo difficile e inaffidabile, molti esperti erano scettici sulle conclusioni del documentario quando è andato in onda per la prima volta. La rinomata professoressa di classici di Oxford, Mary Beard, ha notato che ci sono poche prove per collegare quella particolare tomba di Efeso ad Arsinoe. Inoltre, proprio come non siamo sicuri di chi fosse la madre di Cleopatra, non possiamo essere sicuri che i fratelli rivali fossero sorelle piuttosto che figlie di Tolomeo XII generate da donne diverse.

Comunque sia, l’argomento che Cleopatra era di origini africane manca di un punto più ampio.

Anche se la stessa Cleopatra fosse una donna locale e non un’aristocratica macedone di nascita, Gadot sarebbe comunque appropriata per interpretare il ruolo. L’analisi genetica di 90 resti mummificati di antichi egizi vissuti tra il 1388 a.C. (poco prima dell’epoca di Ramsete II) e il 426 d.C. (periodo tardo romano) concluse che queste persone (non solo le élite egiziane ma gente comune i cui resti furono conservati) avevano “affinità più elevate con le popolazioni moderne del Vicino Oriente e del Levante rispetto ai moderni egiziani”, secondo lo studio del 2017 pubblicato su Nature Communications.

Il fatto che i parenti viventi più stretti degli antichi egizi siano persone che oggi vivono in Israele, Giordania e nella regione circostante, e non gli egiziani moderni, non è del tutto sorprendente. Sappiamo che nell’antichità c’era spesso una massiccia immigrazione dal Levante, specialmente da Canaan, nell’Egitto faraonico.

Nel frattempo, lo stesso studio ha scoperto che gli egiziani di oggi hanno una componente genetica africana molto più forte dei loro antenati, che deriva da un afflusso dall’Africa sub-sahariana ben dopo il periodo romano, in altre parole molto, molto tempo dopo che Cleopatra visse.

Lo studio sul DNA della mummia evidenzia l’ironia della campagna anti-Gadot. Inavvertitamente è un ottimo argomento per sostenere il casting dell’attrice israeliana nel ruolo della regina egiziana.

Se davvero Cleopatra avesse avuto tratti greci o egiziani antichi, e se accettassimo che l’ascendenza dovrebbe essere un fattore preponderante nella scelta di un attore o attrice per interpretare un personaggio storico (un grande se), allora qualcuno di discendenza europea e levantina come Gadot sarebbe una buonissima scelta. In effetti, questo sembrerebbe la corrispondenza più vicina che potremmo ottenere senza riportare in vita un antico faraone egizio, e chiunque abbia visto La Mummia sa che sarebbe un’idea straordinariamente pessima.

Naturalmente ci saranno sempre quelli che sosterranno che Ashkenazim, ebrei di discendenza dell’Europa orientale come Gadot, sono solo europei bianchi e non hanno alcun legame con gli antichi israeliti o altri abitanti del Levante. L’idea si basa sulla teoria, a sua volta arricchita da un forte pregiudizio politico, che gli Ashkenazim discendessero dai Khazar, un popolo caucasico che si convertì all’ebraismo durante il Medioevo. Questa tesi continua a valere, soprattutto nei circoli anti-israeliani e antisemiti, anche se una pletora di studi storici e genetici l’hanno smontata. Ad esempio, uno studio, pubblicato nel 2014 su Nature Communications, ha sequenziato il genoma di 128 ebrei ashkenaziti e ha concluso che questo gruppo “è un mix uniforme di popolazioni ancestrali europee e mediorientali”.

Quindi, per riassumere, potremmo ancora non sapere se Cleopatra, o Gadot, debba essere chiamata bianca o persone di colore, ma almeno, da quello che la storia e l’archeologia possono dirci, non sembra esserci alcuna inesattezza o distorsione intrinseca nell’avere un’attrice ebrea ashkenazita ad interpretare l’ultima regina d’Egitto.

