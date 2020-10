Gal Gadot sarà Cleopatra nel biopic di Patty Jenkins

Il duo Patty Jenkins / Gal Gadot rimarrà ben saldo anche dopo l’uscita del prossimo Wonder Woman 1984, con un film ben diverso dallo stand alone con la celebre Amazzone.

Patty Jenkins si è fatta particolarmente notare come regista nel 2017 con Wonder Woman, film che ottenne un notevole successo e che presentò definitivamente la meravigliosa Gal Gadot nei panni della supereroina DC. Panni che ricoprirà anche in Wonder Woman 1984, in uscita a dicemebre 2020 (Coronavirus permettendo) ma l’attrice israeliana tornerà a lavorare con la Jenkins per un biopic storico su Cleopatra.

Quando si parla di Cleopatra si potrebbero citare un’infinità di opere d’arte, e sul fronte cinema di certo non mancano film che hanno raccontato l’incredibile storia di questo personaggio. Ovviamente non possiamo non citare il colossal con Liz Taylor nei panni del personaggio, ricordando però che in futuro dovrebbe uscire anche un altro film dedicato a Cleopatra per la regia di Denis Villeneuve.

Insomma, questo per dirvi che si tratta di uno dei personaggi più iconici e importanti di tutta la storia dell’uomo, che tornerà sui grandi schermi con un biopic diretto da Patty Jenkins con Gal Gadot nei panni della Regina d’Egitto e prodotto dalla Paramount.

Ancora non sappiamo nulla inerente al progetto aldilà di quanto riportato sopra. Quindi continuate a seguirci per rimanere aggiornati!

