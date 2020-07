Gambit – Play For Keeps: ecco il bellissimo cortometraggio fan-made di 20 minuti

I film degli X-Men sono pronti ad arrivare su Disney + a partire dalla prossima settimana, ma nel frattempo, i fan possono godersi un film indipendente con protagonista il mutante noto come Gambit.

L’attore Nick Batemen ha caricato su YouTube un cortometraggio che ha realizzato con se stesso nel ruolo principale di Gambit.

Diretto da Jensen Noen, il film presenta anche un paio di altri personaggi di X-Men, tra cui Ellen Hollman come Rogue e Anna Butkevych come Magik. Ci sono anche un paio di easter egg di Iron Man. La trama del film vede Gambit costretto a giocare a poker con una posta in gioco piuttosto alta, per via di qualcuno del suo passato che prova rancore.

Puoi guardare l’intero film di 20 minuti qui sotto:

