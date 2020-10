Game of Thrones: i creatori della serie hanno mentito alla HBO per realizzare la serie

Che il finale sia piaciuto o meno poco cambia, quel che conta è che Game of Thrones è stata una delle serie più importanti degli ultimi anni sotto tanti punti di vista. Ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo e nella cultura pop grazie ai suoi meravigliosi personaggi, citazioni e battaglie. Un prodotto che di certo ha richiesto alla HBO un notevole investimento di denaro per ogni puntata, e come in ogni settore dell’intrattenimento i creatori hanno dovuto “raggirare” i loro superiori per poter avere il via libera.

David Benioff e D.B. Weiss sono i nomi dei due sceneggiatori e registi dietro la famosa serie televisiva, ed anche se ad oggi tutti li ricordano per essere i responsabili del suo fallimento va ribadito che sono anche coloro che l’hanno resa la meravigliosa serie che è stata per sei stagioni. Un compito sicuramente tutt’altro che facile, ma sono riusciti a trovare dei modi per poterci riuscire senza troppi intoppi.

Durante una recente intervista, Benioff e Weiss hanno rivelato che hanno “mentito” ai propri produttori per evitare che non gli concedessero il budget necessario per poter realizzare la serie come volevano loro:

La bugia che abbiamo raccontato era che lo show fosse “contenuto” e che fosse incentrato tutto sui personaggi. Sapevamo che la maggior parte delle persone che prendono le decisioni non avrebbero letto quattromila pagine [dei libri di Martin] e che non avrebbero mai saputo dei draghi che diventavano sempre più grandi e della maggior parte delle battaglie. Puntavamo sul fatto che non l’avrebbero scoperto finché non sarebbe stato troppo tardi.

Una scommessa piuttosto rischiosa, ma che ha portato a casa dei risultati veramente notevoli. Perché va anche detto che, nonostante la bassezza di scrittura raggiunta con le ultime due stagioni, tecnicamente la serie è stata e sempre sarà un grande punto di riferimento.

