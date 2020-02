Gangs of London: ecco il trailer della serie creata da Gareth Edwards

Se si è fan del regista Gareth Evans e del film film The Raid, si avrà certamente desiderio di dare un’occhiata al primo trailer del suo prossimo crime-drama Gangs of London.

The Raid è facilmente identificabile come uno dei migliori film d’azione che siano mai stati realizzati, e questa nuova serie sembra che avrà la sua giusta dose di azione brutale.

Sembra che sarà un thriller di vendetta pieno di azione e questa è la sinossi che ci offre alcuni dettagli della storia: “Quando il capo di un’organizzazione criminale, Finn Wallace, viene assassinato, l’improvviso vuoto di potere che la sua morte crea minaccia la fragile pace tra l’intricata rete di bande che operano per le strade della città. Ora tocca a Sean Wallace, addolorato e impulsivo ripristinare il controllo e trovare i responsabili dell’uccisione di suo padre“.

La serie vede nel cast Joe Cole (Peaky Blinders, Black Mirror-Hang the DJ) as Sean Wallace, Michelle Fairley (Games of Thrones), Colm Meaney (Star Trek) as Finn Wallace, Sope Dirisu (The Huntsman: Winter’s War) e Lucian Msamati (Doctor Who, Taboo).

La serie è stata creata da Gareth Evans e debutterà nel Regno Unito su Sky Atlantic e negli Stati Uniti su Cinemax. In Italia si prevede che verrà distribuita dal medesimo network del Regno Unito.

Qui sotto potete vedere il trailer:

