Gangs of London: ecco il trailer italiano della serie Sky Original di Gareth Edwards

Grazie a Sky possiamo comunicarvi che a partire dal 6 luglio sul servizio pay-per-view arriverà Gangs of London, la nuova serie crime firmata da Gareth Edwards e Matt Flannery.

La serie si mostra oggi in uno primissimo trailer italiano che annuncia appunto la data d’uscita. La serie è già arrivata nel Regno Unito, dove ha riscosso non poco successo diventato il secondo miglior esordio per un prodotto originali Sky, dopo Chernobyl, ed ora si prepara a conquistare anche l’Italia.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Quando il capo di un’organizzazione criminale, Finn Wallace, viene assassinato, l’improvviso vuoto di potere che la sua morte crea minaccia la fragile pace tra l’intricata rete di bande che operano per le strade della città. Ora tocca a Sean Wallace, addolorato e impulsivo ripristinare il controllo e trovare i responsabili dell’uccisione di suo padre“.

La serie vede nel cast Joe Cole (Peaky Blinders, Black Mirror-Hang the DJ) as Sean Wallace, Michelle Fairley (Games of Thrones), Colm Meaney (Star Trek) as Finn Wallace, Sope Dirisu (The Huntsman: Winter’s War) e Lucian Msamati (Doctor Who, Taboo).

La serie è stata creata da Gareth Evans e ed ha debuttato nel Regno Unito su Sky Atlantic e negli Stati Uniti su Cinemax. In Italia sta per arrivare a partire dal 6 luglio.

