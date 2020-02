Gareth Edwards ha finalmente programmato il ritorno alla regia con un nuovo film sci-fi

Dopo un po’ di pausa dal compito di stare dietro la telecamera, il regista Gareth Edwards ha creato un nuovo progetto cinematografico.

Stando a Variety, il nuovo film di Edwards, un film di fantascienza che per ora è senza titolo, verrà scritto e diretto dal regista stesso e verrà prodotto dalla New Regency, lo studio dietro a recenti successi come Ad Astra, Bohemian Rhapsody e The Revenant.

I dettagli della trama non sono chiari a questo punto, ma secondo quanto riferito il film è “una storia di fantascienza ambientata nel prossimo futuro”. Il casting è attualmente in corso e la produzione è in programma per iniziare in estate.

Questo nuovo film segnerà il primo ritorno alla regia di Gareth Edwards da quando ha diretto Rogue One: A Star Wars Story del 2016, un film per il quale è stato accreditato come regista e che presenta il suo tocco e stile visivo unico, ma che ha subito delle riprese aggiuntive sotto la direzione del regista Tony Gilroy. Questo non vuol dire che Edwards non sia stato ancora intimamente coinvolto nell’esecuzione del film, ma forse dipinge un’immagine del perché da allora non ha diretto un altro film, è stato quasi certamente un processo estenuante.

Edwards ha “sviluppato diversi progetti” negli anni da quando ha lavorato su Rogue One, trasmettendo il tutto con cautela circa la realizzazione del suo prossimo film, ma alla fine ha deciso per questo. Variety riferisce inoltre che la New Regency “ha colto l’occasione” quando Edwards ha iniziato a parlare del progetto.

