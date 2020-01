Gary Kurtz rivela i piani di George Lucas per la saga di Star Wars nei primi concept

Gary Kurtz, produttore di Una Nuova Speranza e L’Impero Colpisce Ancora, ha parlato allo Sci-Fi Expo di Plano, TX questo fine settimana insieme alle sue figlie Tiffany e Melissa (da bambini hanno interpretato Jawas in Episodio IV). Il produttore ha condiviso con la folla l’incontro con Lucas, rivelando informazioni sui film di Star Wars e i piani originali per l’intera saga.

All’inizio degli anni ’70, Kurtz stava cercando di utilizzare la nuova tecnologia Technoscope in un film in uscita. Francis Ford Coppola lo ha incontrato con George Lucas, che aveva recentemente girato TXH-1138 con Technoscope. Kurtz si interessò al previsto American Graffiti di Lucas e la partnership nacque.

Quando è arrivato il momento di produrre Il Ritorno dello Jedi, Kurtz non era contento della direzione che Lucas stava prendendo. Sentiva che era troppo una rivisitazione dei primi film senza reali sfide. Allo stesso tempo, Jim Henson lo stava invitando a produrre il suo film sperimentale, Dark Crystal, che aveva scelto.

Kurtz ha dato a La Minaccia Fantasma una recensione contrastante mentre era offuscato dai piani istituiti per l’episodio 1 nei primi anni ’70. Come qualcuno coinvolto con Star Wars dai primissimi concept iniziali, Kurtz ha rivelato le intenzioni originali per i nove film che sono stati presentati prima del 1980.

EPISODIO 1: sarebbe stato quello che si sarebbe concentrato sulle origini dei Cavalieri Jedi e su come vengono iniziati e addestrati

EPISODIO 2: avrebbe visto l’introduzione e lo sviluppo del personaggio di Obi-Wan Kenobi

EPISODIO 3: sarebbe stato in film sull’introduzione e la vita di Vader

EPISODIO 4: Inizialmente esistevano sette diverse bozze diverse del film. A un certo punto, hanno perseguito l’acquisto dei diritti de La Fortezza Nascosta a causa delle forti somiglianze. A un certo punto, Luke era una donna, Han era il fratello di Luke, il padre di Luke era quello in prigione (punto interessante per alcuni dibattiti) e il film presentava 40 wookies

EPISODIO 5: una volta scritta, la sceneggiatura de L’Impero Colpisce Ancora era quasi esattamente ciò che si è visto su schermo. Le uniche scene tagliate erano quelle che coinvolgono wampas nella base ribelle (tagliate a causa del tempo e problemi tecnici irrisolti) e circa due minuti di allenamento tra Luke e Yoda senza dialoghi reali.

EPISODIO 6: Leia doveva essere eletta “Regina del suo popolo” lasciandola quindi isolata. Han doveva morire. Luke avrebbe affrontato Vader e proseguito con la sua vita da solo. Leia non doveva essere la sorella di Luke.

EPISODIO 7: La terza trilogia doveva concentrarsi sulla vita di Luke come un Jedi, con pochissimi dettagli previsti.

EPISODIO 8: La sorella di Luke (non Leia) sarebbe venuta fuori da un’altra parte della galassia.

EPISODIO 9: ci sarebbe stata la prima vera apparizione dell’Imperatore.

