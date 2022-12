Gen V: ecco il primo footage della serie spin-off di The Boys

Direttamente al CCXP, Amazon Prime Video ha rilasciato un first-look all’imminente Gen V, il nuovo spin-off di The Boys che si svolge in un college americano della Vought per giovani supereroi.

Lo studio ha ora rilasciato il primo footage dello show, dando ai fan una prima occhiata ai nuovi personaggi che appariranno nella serie insieme a una manciata di personaggi della serie di punta che sono confermati per un’apparizione.

Il team Marvel’s Agent Carter di Michele Fazekas e Tara Butters funge da showrunner e produttore esecutivo dello show, che naturalmente comprende anche Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg come produttori esecutivi.

La descrizione ufficiale di Gen V recita: “Ambientata nell’unico college americano esclusivamente per giovani supereroi (gestito da Vought International), Gen V esplora le vite di Supes in piena tempesta ormonale, che cercano di andare oltre i propri limiti fisici, sessuali e morali mentre in competizione per la essere il migliore della scuola”.

Il cast principale di Gen V includerà Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, Patrick Schwarzenegger e Clancy Brown, con il trailer che conferma che The Boys vedrà anche l’ingresso di Jessie T. Usher, Colby Minifie e PJ Byrne tutti nei loro ruoli. Altri membri del cast comprendono London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Alexander Calvert.

Potete vedere il trailer qui sotto:

