Gen V: il cast rivela il titolo della serie spin-off di The Boys di Amazon

Il prossimo spin-off a tema universitario di The Boys di Amazon ha finalmente un nome: Gen V.

Il cast della serie ha fatto l’annuncio venerdì in un video pubblicato sugli account dei social media di The Boys: “Sarà un ottovolante“, dice la star Lizzie Broadway nella clip. “Sarà pieno di sangue, budella e tutto il resto“. Chance Perdomo ha aggiunto: “È folle. Vi piacerà“.

Oltre a Broadway e Perdomo, Gen V vede protagonisti Jaz Sinclair, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi.

Gen V è ambientato nell’unico college americano per supereroi, gestito da Vought International. Secondo il logline ufficiale dello show, Gen V è una serie irriverente, Rated-R che esplora le vite di Supes adolescenti, in tempesta ormonale e super-competitivi, mentre mettono alla prova i loro confini fisici, sessuali e morali, gareggiando per i migliori contratti nelle migliori città. È in parte uno spettacolo universitario, in parte Hunger Games – con tutto il cuore, la satira e la volgarità di The Boys.

Michele Fazekas e Tara Butters sono gli showrunner e i produttori esecutivi di Gen V. I produttori esecutivi includono Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe e Michaela Starr. Brant Engelstein è co-produttore esecutivo. La serie è prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film.

The Boys ha appena terminato la propria terza stagione e la serie di successo è stata già rinnovata per la quarta stagione. Uno spinoff animato, “The Boys Presents: Diabolical”, è stato presentato in anteprima a marzo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...