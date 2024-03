Genitori in allarme: la verità dietro il divieto ai minori per Mary Poppins!

In un mondo costantemente in evoluzione, anche le pellicole che hanno segnato la storia del cinema sono soggette a una nuova analisi sotto l’occhio critico del presente. “Mary Poppins”, il classico senza tempo del 1964, ha recentemente subito una revisione che sta facendo discutere: nel Regno Unito, il vortice di cambiamenti e riflessioni sociali ha portato a una decisione sorprendente. La British Board of Film Classification (BBFC), organo preposto alla classificazione dei film, ha deciso di aggiornare la valutazione del film da “U” (Universal) a “PG” (Parental Guidance), suggerendo così la visione del film in presenza di un adulto per i minori di 12 anni.

Una questione di linguaggio

Al centro della controversia vi è il linguaggio utilizzato nel film. La BBFC ha identificato alcune espressioni che, valutate con gli occhi del XXI secolo, sono state giudicate discriminatorie. Pur non svelando i dettagli specifici, è chiaro che il nuovo metro di giudizio si focalizza sul rispetto e sulla sensibilità verso tematiche sociali che oggi vengono percepite in maniera molto diversa rispetto a mezzo secolo fa.

Il peso della storia

“Mary Poppins” è una pellicola che ha incantato generazioni di spettatori, divenendo un simbolo di magia e fantasia grazie alla storia della governante quasi magica interpretata da Julie Andrews. La sua figura, insieme a quella dell’attore Dick Van Dyke nel ruolo di Bert, ha popolato l’immaginario collettivo, trasportando grandi e piccini in un mondo dove il possibile si mescola con l’impossibile. La colonna sonora, le coreografie e l’innovazione tecnica, con il commistione di animazione e live action, hanno reso il film un capolavoro senza età.

Mary Poppins: la riflessione culturale

La decisione della BBFC non rappresenta soltanto un caso isolato, ma piuttosto una tendenza più ampia di rivalutare le opere del passato alla luce di una maggiore consapevolezza culturale e sociale. Ciò pone dei quesiti fondamentali sulla reinterpretazione delle opere del passato e sull’equilibrio tra la conservazione del patrimonio culturale e la necessità di un linguaggio che rispecchi le sensibilità contemporanee.

Educazione e orientamento

Per i genitori e gli educatori, la nuova classificazione di “Mary Poppins” potrebbe diventare un’opportunità per discutere con i più giovani i temi sollevati dalla BBFC. L’introduzione della supervisione di un adulto nella visione del film apre la porta a conversazioni educative sui temi del rispetto e dell’inclusione, elementi che oggi sono considerati imprescindibili nella formazione dei giovani spettatori.

La notizia ha, ovviamente, scatenato un vivace dibattito pubblico. Mentre alcuni accolgono con favore la decisione come un passo avanti verso una società più consapevole e inclusiva, altri la vedono come un inutile tentativo di censura che rischia di oscurare il valore storico e artistico delle opere. La questione, dunque, trascende “Mary Poppins” per toccare le corde di un dialogo più ampio su come affrontiamo e interpretiamo il nostro passato culturale.